В Астане состоялось первое заседание Комиссии по Конституционной реформе. Мероприятие прошло в расширенном формате с участием депутатов Парламента, председателей маслихатов, общественных деятелей, ответственных должностных лиц центральных госорганов, представителей СМИ, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ, передаёт BAQ.KZ.

Комиссия работает во исполнение соответствующего Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Ее возглавляют председатель Конституционного суда Эльвира Азимова. Заместители председателя Комиссии – Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

На первом заседании участники детально рассмотрели ключевые предложения по внесению изменений в Конституцию РК.

В своем Послании народу 8 сентября 2025 года Глава государства инициировал создание однопалатного Парламента на основе концепции "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".

Эта важная политическая реформа, которая окажет значительное влияние на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.

С октября прошлого года в рамках подготовки новой реформы поступило более 2 тысяч предложений от граждан, 7 политических партий, 16 общественных организаций и экспертов из самых разных сфер. В частности, активно использовались порталы e-Otinish и eGov.

Однако предложения касались не только вопроса об однопалатном Парламенте, но и многих других аспектов политический и социальной жизни. В этой связи Главой государства было принято решение о создании Комиссии по конституционной реформе.

Открывая первое заседание, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова отметила, что учреждение Комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации.

"Перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия – обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы", – сказала Эльвира Азимова.

В своем выступлении Государственный советник Ерлан Карин остановился на ключевых положениях конституционной реформы, озвученных Главой государства на заседании Национального курултая в Кызылорде 20 января.

"Президент представил свои позиции и предложил назвать новый парламент "Курултай", подчеркнув, что название следует сохранить как символ особо важного государственного института. Новый Курултай, обладающий новыми полномочиями и особым названием, свидетельствует о глубоких корнях парламентаризма на казахской земле", – сказал Ерлан Карин.

Он также сообщил о ключевых процедурных решениях: количество депутатов Курултая составит 145, требования к кандидатам останутся прежними, будет применяться полностью пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит пять лет.

"Пропорциональная система способствует развитию кадровой политики партий, повышает их институциональную роль и усиливает ответственность политических сил перед обществом", – подчеркнул Государственный советник.

Вместе с тем он обратил особое внимание на то, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане страны на общенациональном референдуме.

Как отметил в своем выступлении помощник Президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, на V заседании Национального курултая Главой государства озвучено историческое предложение, призванное "замкнуть собой всю политическую конструкцию, которая методично выстраивалась на протяжении нескольких лет".

"Президентом предложено учреждение существующего в целом ряде стран института Вице-президента. Как обозначено самим Главой государства, в нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии", – сказал Ержан Жиенбаев.

Кроме того, на новом этапе реформ в качестве широкой платформы для проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития предложено создать Қазақстанның Халық Кеңесі.

Данный орган продолжит выполнение стратегических функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, включив в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности народа.

"Основные положения по данным двум ключевым институтам потребуют соответствующей регламентации на уровне Конституции", – подчеркнул помощник Президента РК по правовым вопросам.

Ожидается, что назначение Вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов. Освобождение от должности Вице-президента будет осуществляться Президентом.

В ведение Вице-президента будут переданы вопросы представления интересов Казахстана в международных отношениях, представления Президента РК при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными госорганами.

Вице-президент от имени Президента РК будет осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств. Иные полномочия Вице-президента будут определяться Президентом.

"Вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. На период осуществления своих полномочий Вице-президент не должен состоять в политической партии. Такой подход соответствует взятому курсу по повышению политической конкуренции и обеспечению равных условий для развития всех партий", – отметил Ержан Жиенбаев.

Что касается Халық Кеңесі – Народного совета. В целях закрепления в Конституции его статуса предлагается предусмотреть в ней отдельный раздел. В частности, закрепить нормы, что Халық Кеңесі – Народный Совет – это высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК.

Предусмотреть, что состав будет формироваться Главой государства из числа граждан РК.

Планируется также регламентировать основные полномочия Халық Кеңесі – Народного Совета по разработке предложений и рекомендаций по основным направлениям внутренней политики государства, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.

"Президентом озвучено, что Халық Кеңесі – Народный Совет должен получить право законодательной инициативы, что требует соответствующего закрепления в Конституции. Вопросы порядка образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Халық Кеңесі – Народного Совета будут определены отдельным конституционным законом. Высшим органом Халық Кеңесі – Народного Совета будет Сессия, созываемая не реже одного раза в год", – заключил Ержан Жиенбаев.

Со своими предложениями, мнениями и замечаниями на заседании также выступили:

– Депутат Мажилиса Парламента РК Унзила Шапак – предложила обновить преамбулу Конституции, чтобы тем самым укрепить национальное государство и определить идеологическое направление республики;

– Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов – обозначил приоритеты предстоящих преобразований, подчеркнув, что они направлены на укрепление политической устойчивости, повышение эффективности госуправления и защиту прав граждан;

– Председатель Союза юристов Казахстана Серик Акылбай – предложил закрепить в Конституции прямую норму об отделении религии от государства;

– Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев – выступил с рядом предложений, направленных на усиление прав и свобод граждан. В частности, он отметил необходимость сокращения срока содержания под стражей без санкции суда с 72 до 48 часов;

– Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев – отметил необходимость закрепления фундаментальных прав человека, универсальных и применимых ко всем: пожилым и младенцам, мужчинам и женщинам, верующим и атеистам. Среди основных свобод, по его мнению, необходимо прямо указать право не давать показания против себя и своих близких и не доказывать свою невиновность.

– Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев – предложил закрепить в Конституции брак исключительно между мужчиной и женщиной;

– Депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Абенов – предложил закрепить в Конституции нормы о защите интеллектуальной собственности и творческой свободы;

– Генеральный директор ТОО "Қазақ газеттері", известный журналист Дихан Камзабекулы – поднял вопрос укрепления принципов светскости в системе образования и воспитания;

– Председатель правления Казахского государственного юридического университета имени М.С. Нарикбаева Талгат Нарикбаев – предложил устранить в Конституции несогласованность терминологии;

– Заместитель Председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов – предложил укрепить конституционные основы для противодействия интернет-мошенничеству;

– Депутата Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев – предложил усилить конституционную защиту частной собственности граждан и бизнеса;

– Министр юстиции Ерлан Сарсембаев – предложил конституционно закрепить специальные правовые режимы для отдельных территорий.

Подводя итоги первого заседания, председатель Комиссии по Конституционной реформе Эльвира Азимова отметила, что на следующем заседании Комиссия перейдет к предметному обсуждению и начнет работу над новыми нормами и конкретными поправками.

Напомним, следующее заседание назначено на понедельник.