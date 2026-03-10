Министерство транспорта Казахстана предложило изменить правила проверки качества дорожных работ. Соответствующий проект приказа подготовлен и вынесен на обсуждение. Проект приказа подготовлен Национальным центром качества дорожных активов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно документу, Национальный центр качества дорожных активов будет проводить полную проверку объектов среднего ремонта дорог. Экспертиза будет проходить поэтапно - на каждом этапе строительства.

Это позволит выявлять нарушения на ранних стадиях, ещё до того, как они будут скрыты следующими слоями дорожного покрытия.

В министерстве считают, что такие изменения помогут улучшить качество дорожных работ. Проверки будут направлены на то, чтобы используемые материалы и выполненные работы соответствовали установленным требованиям.

Также подрядчиков обяжут устранять все замечания до принятия объекта.

Ожидается, что новые правила помогут снизить количество дефектов на дорогах и повысить ответственность подрядных организаций.

