Концепция «Дети Казахстана»: какую помощь могут получить дети и родители

С начала 2026 года почти 40 тысяч детей обратились в единый государственный контакт-центр «111» по вопросам защиты прав семьи, женщин и детей. Всем обратившимся детям была оказана психологическая помощь, сообщили BAQ.KZ в пресс-службе Министерства просвещения РК.

По данным ведомства, с начала года от детей в контакт-центр поступило 39 901 обращение.

Помощь детям также оказывают Центры психологической поддержки. Они координируют эту работу на региональном уровне, сопровождают школьные психологические службы и консультируют не только учащихся, но и их родителей.

«В 2026 году ЦПП оказали консультационную и психологическую помощь 16 998 детям и 8 923 родителям», – сообщили в Министерстве просвещения.

Сейчас психолого-педагогическим сопровождением в организациях образования занимаются более 8 тысяч педагогов-психологов.

Как работает Концепция «Дети Казахстана»

В ведомстве напомнили, что в январе 2026 года Правительство утвердило Концепцию «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Концепция объединяет действующие меры и программы в сферах образования, здравоохранения, безопасности, организации досуга, социального обеспечения, защиты детей от преступлений и информационных угроз.

Документ состоит из четырех разделов, включает 158 мероприятий и 10 индикаторов. Основные направления – право ребенка на безопасность, образование, здоровье, семью и социальную защиту.

Отдельная роль отведена региональным управлениям по защите прав детей. На законодательном уровне они получили полномочия организовывать помощь детям с аутодеструктивным поведением с привлечением Центров психологической поддержки и педагогов-психологов.

Получить помощь можно и через контакт-центр «111», куда могут обращаться по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.