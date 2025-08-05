Концерт Дженнифер Лопес в Алматы под угрозой срыва
Активистка требует отмены.
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Запланированный на 10 августа концерт американской поп-дивы Дженнифер Лопес в Алматы оказался в эпицентре общественного обсуждения. Причиной стал пост в Facebook казахстанской общественной активистки Сауле Абилдаханкызы, в котором она призывает отменить шоу, передает BAQ.KZ.
По словам активистки, выбранная дата противоречит национальным ценностям.
"10 августа — день рождения великого Абая. И в этот день устраивать массовые развлекательные мероприятия, тем более с участием артисток, открыто поддерживающих ЛГБТ-сообщества, — это неуважение к казахской культуре", — написала она.
Публикация вызвала широкий резонанс в соцсетях. Мнения пользователей разделились: одни считают, что в день памяти великого мыслителя нужно воздержаться от развлекательных мероприятий, другие — убеждены, что подобные призывы ограничивают культурную свободу и излишне политизируют искусство.
На момент публикации организаторы концерта официальных заявлений не делали. Тем временем билеты на шоу продолжают активно раскупаться, и тысячи поклонников Джей Ло надеются, что концерт всё же состоится.
Ранее костюмы Дженнифер Лопес вызвали политическую реакцию в Астане.
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