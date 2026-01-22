В Астане продолжается регистрация случаев заболевания корью, при этом большинство заболевших — дети. Главный санитарный врач столицы Айгуль Шагалтаева обратилась к родителям с призывом своевременно вакцинировать детей, чтобы остановить распространение инфекции, передает BAQ.KZ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы не менее 95% населения были привиты. В Казахстане вакцинация проводится в рамках Национального календаря прививок: первая доза вводится в 12 месяцев, вторая — в 6 лет. Эффективность вакцины превышает 95%, что подтверждает её надёжность и безопасность.

В поликлиниках Астаны проводится "догоняющая" вакцинация детей и подростков, пропустивших плановые прививки. Для непривитых лиц или людей с неизвестным вакцинальным статусом предусмотрена экстренная иммунизация в течение 72 часов после контакта с заболевшим, что позволяет предотвратить развитие болезни и разорвать цепочку передачи вируса.

Айгуль Шагалтаева подчеркнула, что вакцинация защищает детей от тяжёлых осложнений, формирует иммунитет и способствует коллективной защите общества. Она также обратила внимание родителей на необходимость учитывать состояние здоровья ребёнка и возможные реакции на предыдущие прививки.

"Сегодня у нас есть реальная возможность остановить распространение кори. Проверяйте прививочный статус детей и своевременно делайте вакцинацию. Не отказывайтесь от экстренной иммунизации после контакта с заболевшим — это эффективная мера защиты", — отметила главный санврач Астаны.

Ранее сообщалось, что в Астане массово растет число заболеваемостью кори среди детей.