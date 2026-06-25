Корреспондент BAQ.KZ Олжас Адай стал обладателем президентского гранта
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Сегодня был опубликован список лауреатов премии Президента Республики Казахстан в сфере средств массовой информации. В их числе – старший корреспондент информационного агентства BAQ.KZ Олжас Адай.
Олжас Адай был признан достойным президентского гранта за значительный вклад в развитие распространения информации в отечественном интернет-пространстве, в том числе за создание качественного и оперативного контента.
В своей профессиональной деятельности журналист Олжас Адай активно освещает важные общественно-политические события, а благодаря качественной аналитике и эксклюзивным интервью завоевал доверие читателей.
Следует отметить, что Олжас является представителем нового поколения журналистов, свободно владеющих возможностями искусственного интеллекта в медиасфере. Его профессиональное использование цифровых технологий поднимает качество распространения информации в современном интернет-пространстве на совершенно новый уровень.
Редакция BAQ.KZ искренне поздравляет нашего коллегу с этой высокой наградой.
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