Корреспондент BAQ.KZ Олжас Адай стал обладателем президентского гранта

Сегодня был опубликован список лауреатов премии Президента Республики Казахстан в сфере средств массовой информации. В их числе – старший корреспондент информационного агентства BAQ.KZ Олжас Адай.

Олжас Адай был признан достойным президентского гранта за значительный вклад в развитие распространения информации в отечественном интернет-пространстве, в том числе за создание качественного и оперативного контента.

В своей профессиональной деятельности журналист Олжас Адай активно освещает важные общественно-политические события, а благодаря качественной аналитике и эксклюзивным интервью завоевал доверие читателей.

Следует отметить, что Олжас является представителем нового поколения журналистов, свободно владеющих возможностями искусственного интеллекта в медиасфере. Его профессиональное использование цифровых технологий поднимает качество распространения информации в современном интернет-пространстве на совершенно новый уровень.

Редакция BAQ.KZ искренне поздравляет нашего коллегу с этой высокой наградой.