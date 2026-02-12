В проекте новой Конституции Казахстана закрепили запрет на участие в выборах для граждан, чья вина в коррупционном преступлении или коррупционном правонарушении установлена судом, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующая норма содержится в статье 35, где говорится, что не вправе быть избранными граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость, а также лица, вина которых в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения признана судом в установленном законом порядке.

Таким образом, при принятии новой Конституции фигуранты коррупционных дел, признанные виновными судом, не смогут баллотироваться в депутаты и на другие выборные должности, а также участвовать в выборах в органы местного самоуправления.

Новая Конституция, согласно разделу "Заключительные и переходные положения", должна вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Напомним, сегодня, 12 февраля, опубликован текст проекта новой Конституции. 11 февраля Глава государства подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.