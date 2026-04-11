Космический корабль Orion успешно приводнился в Тихом океане
Миссия началась 1 апреля.
Американский космический корабль Orion миссии «Артемида-2» успешно приводнился в Тихом океане, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.
Приземление произошло 11 апреля в 20:07 по местному времени 03:07 у побережья Сан-Диего. Астронавтов достанут из капсулы и доставят на медицинский отсек спасательного судна USS John P. Murtha ВМС США.
Администратор NASA Джаред Айзекман похвалил экипаж, назвав астронавтов «профессионалами, отличными коммуникаторами и почти поэтами».
Президент США Дональд Трамп поздравил команду через соцсеть TruthSocial и анонсировал встречу с ними в Белом доме.
«Поздравляю великую и очень талантливую команду «Артемида-2». Вся поездка была потрясающей, посадка прошла идеально, и, как президент Соединенных Штатов, я не мог бы быть более горд! Мы сделаем это снова, а затем следующий шаг — Марс!» — написал он.
Миссия началась 1 апреля: четыре астронавта — американцы Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадец Джереми Хансен — облетели Луну.
3 апреля экипаж получил разрешение покинуть орбиту Земли и выйти на траекторию полета к Луне.
6 апреля корабль достиг рекордного расстояния от Земли — 406 771 км, став первой пилотируемой миссией за пределами низкой околоземной орбиты с 1972 года, когда завершилась миссия Apollo 17.
Общая длительность полета составила около десяти дней.
Также сообщалось, что экипаж «Артемиды-2» готовится к возвращению на Землю после облета Луны.
