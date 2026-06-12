С 13 июня узбекская авиакомпания My Freighter (Centrum Air) начнет выполнять прямые рейсы по маршруту "Ташкент – Костанай".

Как сообщили в Министерстве транспорта, работа по расширению международного авиасообщения продолжается. Новый рейс будет выполняться один раз в неделю – по субботам. Для полетов авиакомпания задействует самолеты Airbus A320.

Ожидается, что запуск нового маршрута укрепит транспортные связи между Казахстаном и Узбекистаном, а также будет способствовать развитию торговли, бизнеса, туризма, инвестиций и культурного сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что армянский лоукостер запускает рейсы в Алматы.