На рынок авиаперевозок Казахстана выходит новый иностранный перевозчик. С 12 июня армянская авиакомпания FlyOne Armenia начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Ереваном и Алматы, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

С запуском нового маршрута общее количество рейсов между Казахстаном и Арменией увеличится с трех до пяти в неделю.

В Министерстве транспорта отметили, что работа по расширению географии международных полетов продолжается. Привлечение новых авиакомпаний и открытие дополнительных маршрутов направлены на повышение транспортной доступности и развитие международного сотрудничества.

Ожидается, что запуск прямых рейсов между Ереваном и Алматы будет способствовать укреплению торгово-экономических связей, развитию деловых контактов, привлечению инвестиций, а также росту туристического и культурного обмена между Казахстаном и Арменией.

FlyOne Armenia станет новым зарубежным перевозчиком, представленным на казахстанском рынке авиаперевозок.

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