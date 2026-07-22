Житель Костаная через суд добился компенсации после того, как его автомобиль был поврежден сошедшей с крыши снежно-ледяной массой, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел в марте 2026 года на проспекте Абая. На припаркованный автомобиль с крыши здания обрушился лед, в результате чего машина получила серьезные механические повреждения.

Согласно отчету независимой оценки, стоимость восстановительного ремонта составила более 1,8 млн тенге, еще 180 тыс. тенге была оценена утрата товарной стоимости автомобиля.

Позиция ответчика

Ответчик просил отказать в удовлетворении иска, утверждая, что возле здания были размещены предупреждения о возможном сходе снега и льда. Однако суд установил, что представленные фотографии не подтверждают, когда именно были установлены эти объявления. При этом видеозапись, сделанная сразу после происшествия, показала, что никаких предупреждающих знаков на месте не было.

Суд напомнил, что обязанность своевременно очищать кровлю от снега и наледи, а также обеспечивать безопасность граждан и их имущества возлагается на собственника здания.

Решение суда

В итоге иск был удовлетворен. С индивидуального предпринимателя взыскано 2 млн тенге материального ущерба. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Уральске суд обязал оператора сотовой связи выплатить 40 тысяч тенге компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя. Компания проигнорировала запрос клиента на предоставление детализации входящих звонков, из-за чего, как установил суд, у мужчины сорвался другой судебный процесс. Иск был удовлетворен частично.

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