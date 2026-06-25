Казахстанец взыскал компенсацию с мобильного оператора через суд

В Уральске завершилось судебное разбирательство, в котором Департамент участвовал в качестве третьего лица и дал заключение по делу.

По материалам дела, житель города обратился к мобильному оператору с требованием предоставить детализацию входящих звонков, необходимую ему для использования в судебном процессе. Однако его запрос, а также последующая досудебная претензия были проигнорированы.

Позже оператор предоставил ответ, но вместо детализации входящих звонков направил данные по исходящим вызовам, заявив при этом, что предыдущие обращения не поступали. При этом у потребителя имелись подтверждения факта получения писем компанией.

Выяснилось, что из-за непредоставления необходимой информации у гражданина сорвался другой судебный процесс, после чего он обратился в суд города Уральска с иском о компенсации морального вреда. Департамент, участвовавший в деле, подтвердил факт нарушения прав потребителя.

Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав оператора сотовой связи выплатить 40 000 тенге компенсации морального вреда, а также покрыть расходы по уплате государственной пошлины.

В Департаменте напомнили, что согласно статье 21 Закона РК "О защите прав потребителей", в подобных спорах факт нарушения прав гражданина уже является основанием для компенсации морального вреда.

Отмечается, что в случае нарушения прав потребителям следует направлять письменную досудебную претензию, а при игнорировании обращаться в уполномоченные органы по защите прав потребителей.

Ранее инспектор службы пробации отсудил у ДУИС более 1,9 млн тенге.

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