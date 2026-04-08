В Казахстане готовится законодательное разграничение профессиональной психологической деятельности и коучинга в сфере здоровья и благополучия. Поводом стал рост числа специалистов без профильного образования, которые оказывают влияние на психоэмоциональное состояние граждан, передает BAQ.kz.

Как отмечается в ходе обсуждения законопроекта, в последние годы рынок коучинговых услуг активно растет, однако его участники нередко позиционируют себя как психологи, не имея соответствующей квалификации. Это может вводить граждан в заблуждение.

«Мы наблюдаем активный рост данного рынка и разнонаправленность оказываемых услуг. При этом нередко лица без профильного образования оказывают влияние на психоэмоциональное состояние людей», - было отмечено в ходе обсуждения депутатом Никитой Шаталовым.

В рамках законопроекта, как разъяснила депутат Айна Мусралимова, предлагается внедрить системное правовое разграничение. В частности, вводится четкое определение статуса психолога.

«Психологом признается исключительно лицо, которое соответствует квалификационным требованиям, прошло подтверждение компетенций и включено в государственный реестр психологов. Иные лица не вправе использовать данный статус», - подчеркнула она.

Отдельное внимание уделяется профессиональным стандартам. Психологическая деятельность будет строго привязана к утвержденным профстандартам, тогда как коучинг будет регулироваться отдельно.

При этом коучам не будет предоставлено право работать с психоэмоциональным состоянием человека.

В ходе обсуждения Айна Мусралимова разъяснила, что действующие профстандарты в сфере благополучия и здоровья содержат элементы психологических функций, несмотря на то, что специалисты в них формально не называются психологами.

«Когда читаешь профстандарт, видно, что многие психологические функции там присутствуют. Думаю, после принятия закона эти документы будут доработаны», - отметила она.

Ожидается, что после вступления закона в силу будут внесены изменения в профстандарты, чтобы устранить существующие противоречия и окончательно разграничить сферы деятельности.

Напомним, депутаты рассматривают законопроект «О психологической деятельности» в первом чтении.