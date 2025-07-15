Кран врезался в автобус в Алматы: что известно о 23 пострадавших
Пострадали дети и взрослые.
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В Алматы произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового крана, автобуса и нескольких автомобилей. Пострадали 23 человека, в том числе дети, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения мегаполиса, четверо детей были доставлены в Детскую больницу №2, семеро взрослых — в Городскую клиническую больницу №7. Всем оказали медицинскую помощь, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение.
Остальные пострадавшие доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу (АМКБ). Их состояние уточняется.
По предварительным данным Департамента полиции, инцидент произошёл около 18:10 в Алатауском районе. Водитель грузового автомобиля МАЗ, двигаясь по Бурундайскому шоссе, не справился с управлением, столкнулся с автомобилями Mercedes и Kia, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Yutong и Subaru.
"В результате аварии пострадали 23 человека, включая пассажиров автобуса и водителя автомобиля Kia Sportage. По факту ДТП начато расследование", — сообщили в полиции.
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