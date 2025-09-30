В Казахстане обитает около 835 видов позвоночных животных, из них 227 занесены в список редких и находятся под угрозой исчезновения. Под особой опасностью – красный волк, джейран и снежный барс, чьи популяции нестабильны и продолжают сокращаться. Об этом на заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий рассказал депутат Арман Утегулов, передаёт BAQ.KZ.

"Сегодня в стране обитает около 835 видов позвоночных животных. Из них 227 относятся к редким и находятся под угрозой исчезновения", – подчеркнул Утегулов.

По его словам, в нестабильном состоянии находятся популяции красного волка, джейрана, снежного барса, каракала, рыси и песчаной кошки, а также ряда птиц и рыб. Ситуацию усугубляют браконьерство, пожары, деградация пастбищ и вырубка лесов.

"Если не принять комплексные меры, Казахстан рискует потерять уникальные виды животных. Это приведёт к утрате экологического баланса и напрямую повлияет на качество жизни людей", – отметил Утегулов.

Депутат предложил цифровизировать систему контроля, усилить научные исследования, расширить программы восстановления природной среды и развивать экотуризм. Он также подчеркнул необходимость международного сотрудничества и обновления законодательной базы.

При этом в Казахстане растет популяция степных животных. Ранее мы писали, что количество тугайных оленей выросло с 350 до 1 147 особей, куланов — с 1 112 до 4 614, архаров — с 8 835 до 20 316, джейранов — с 12 500 до 15 411.