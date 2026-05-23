Красота с риском: Почему люди умирают после пластических операций
По каким причинам индустрия продолжает расти?
После трагических новостей о смерти казахстанской блогерши Сауле Базархан, скончавшейся после липосакции в частной клинике Алматы, тема пластической хирургии вновь оказалась в центре общественного внимания. По факту смерти возбуждено уголовное дело, а обстоятельства произошедшего расследуются.
Почти одновременно в инфополе обсуждалась и смерть бывшего депутата маслихата Ербола Айтулова. 49-летний Ербол Айтуов обратился в частную клинику "Касиет" для проведения липосакции в области подбородка. Однако во время подготовки к операции, при введении наркоза, состояние пациента резко ухудшилось.
Эти случаи вновь подняли вопросы, которые обычно остаются «за кадром» красивых фотографий после операций: насколько опасна пластическая хирургия, сколько людей умирают после таких вмешательств и почему спрос на операции во всём мире продолжает только расти. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.
Насколько опасны пластические операции
Пластическая хирургия считается одной из самых коммерчески успешных отраслей медицины. Ежегодно в мире выполняются миллионы операций — от ринопластики и увеличения груди до липосакции и подтяжек лица.
При этом полностью безопасных операций не существует.
По данным международных исследований и профильных ассоциаций пластических хирургов, смертность после эстетических операций считается относительно низкой, однако точных единых мировых цифр нет, поскольку статистика в разных странах ведётся по-разному. Особенно сложно учитывать случаи, когда смерть наступает уже после выписки пациента — например, из-за тромбоэмболии, сердечной недостаточности, сепсиса или осложнений после наркоза.
Одной из самых рискованных процедур специалисты называют именно липосакцию — операцию по удалению жировых отложений. Несмотря на популярность процедуры, она связана с серьёзной нагрузкой на организм, особенно если одновременно проводится несколько вмешательств.
Наиболее частые причины летальных исходов после пластических операций:
* тромбоэмболия;
* осложнения после анестезии;
* внутренние кровотечения;
* сепсис и инфекции;
* жировая эмболия;
* сердечно-сосудистые осложнения;
* сочетание нескольких операций за один раз.
Особенно опасными считаются операции, выполняемые в небольших частных клиниках без полноценной реанимации или при недостаточном предоперационном обследовании пациента.
Есть ли статистика по Казахстану
Открытой официальной статистики по смертности после пластических операций в Казахстане фактически нет. Министерство здравоохранения не публикует отдельные данные именно по летальным исходам после эстетических вмешательств.
Из-за этого большинство подобных случаев становятся известны обществу только после резонансных трагедий.
В последние годы Казахстан переживает настоящий бум эстетической медицины. В Алматы, Астане и Шымкенте активно открываются клиники пластической хирургии, а сами операции становятся всё доступнее — в том числе благодаря рассрочкам и кредитным программам.
По словам самих хирургов, самые популярные процедуры в Казахстане:
* липосакция;
* абдоминопластика;
* маммопластика;
* ринопластика;
* блефаропластика;
* инъекционная косметология.
Особенно заметен рост популярности операций среди молодых женщин и блогеров, для которых внешность стала частью профессии и медийного образа.
Почему Южную Корею называют столицей пластической хирургии
Если Казахстан только наращивает рынок эстетической медицины, то Южная Корея уже давно считается мировой столицей пластической хирургии.
В Сеуле пластические клиники буквально расположены кварталами. Некоторые районы города полностью состоят из медицинских центров эстетической медицины. Для иностранцев даже существуют специальные туры: операция плюс восстановление.
В Южной Корее пластика давно перестала восприниматься как нечто необычное. Более того, операция может считаться своего рода «инвестицией в будущее».
Там действительно распространена практика, когда родители дарят детям пластическую операцию на совершеннолетие или после окончания школы. Чаще всего речь идёт о блефаропластике — изменении формы век.
Причина — жёсткая конкуренция в обществе и культ внешности. В Корее внешность нередко влияет даже на трудоустройство. Фотография в резюме остаётся обычной практикой, а привлекательная внешность воспринимается как социальное преимущество.
Некоторые южнокорейские хирурги прямо говорят, что пациенты приходят не только «за красотой», но и «за шансом на лучшую жизнь».
Пластика как часть культуры соцсетей
Во всём мире развитие соцсетей резко изменило отношение к внешности.
Instagram, TikTok и фильтры создали новый стандарт лица и тела — гладкая кожа, узкий нос, острые скулы, подтянутая фигура. Всё больше людей начинают воспринимать свою внешность через камеру смартфона.
Из-за этого пластические хирурги всё чаще говорят о феномене «лица из фильтра» — когда пациенты приносят врачу обработанные фотографии самих себя и просят сделать «как на фото».
Особенно сильно эта тенденция проявилась после пандемии COVID-19, когда люди начали чаще видеть себя на экране во время видеозвонков.
Самые громкие смерти после пластики в мире
Несмотря на популярность эстетической хирургии, громкие трагедии происходят регулярно.
В разные годы большой резонанс вызывали смерти:
* моделей после липосакции;
* блогеров после комбинированных операций;
* пациентов после так называемых «операций выходного дня»;
* людей, выезжавших за дешёвой пластикой за границу.
Отдельным направлением стал даже термин «медицинский туризм». Люди специально летят в другие страны ради более дешёвых операций — например, в Турцию, Бразилию, Мексику или Таиланд. Однако вместе с экономией часто растут и риски: не все клиники работают по международным стандартам, а пациент после операции фактически остаётся без полноценного наблюдения.
Как относятся к пластике в Центральной Азии
В странах Центральной Азии отношение к пластической хирургии остаётся двойственным.
С одной стороны, индустрия активно растёт:
* увеличивается число клиник;
* операции становятся доступнее;
* растёт интерес к косметологии;
* всё больше мужчин тоже обращаются к хирургам.
С другой стороны, в обществе по-прежнему сильны консервативные взгляды. Многие до сих пор считают пластические операции чем-то «неестественным» или признаком комплексов.
Особенно это заметно среди старшего поколения.
Однако молодёжь относится к эстетической медицине намного спокойнее. Для части людей пластика уже воспринимается не как роскошь, а как обычная услуга — примерно на уровне стоматологии или косметологии.
Почему люди всё равно идут на риск
Парадоксально, но даже новости о смертях редко останавливают индустрию красоты.
Причины остаются прежними:
* давление соцсетей;
* желание соответствовать стандартам;
* неуверенность в себе;
* возрастные изменения;
* стремление сохранить молодость;
* влияние блогеров и знаменитостей.
Кроме того, многие пациенты психологически недооценивают риски эстетических операций, потому что слово «пластика» часто воспринимается как что-то лёгкое и почти косметическое.
Хотя на деле речь идёт о полноценном хирургическом вмешательстве с наркозом, кровопотерей и нагрузкой на организм.
История Сауле Базархан снова подняла неудобные вопросы
История Сауле Базархан стала одной из самых обсуждаемых тем последних дней в Казахстане. Родственники утверждают, что блогер проходила плановую липосакцию под местной анестезией. Сейчас обстоятельства смерти выясняют следственные органы.
Трагедия вновь напомнила, что даже «обычная операция красоты» может закончиться фатально.
И чем активнее растёт рынок эстетической медицины, тем чаще общество поднимает вопрос: достаточно ли контролируются частные клиники, хватает ли прозрачности в статистике осложнений и понимают ли сами пациенты реальные риски подобных процедур.