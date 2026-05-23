Красота с риском: Почему люди умирают после пластических операций

После трагических новостей о смерти казахстанской блогерши Сауле Базархан, скончавшейся после липосакции в частной клинике Алматы, тема пластической хирургии вновь оказалась в центре общественного внимания. По факту смерти возбуждено уголовное дело, а обстоятельства произошедшего расследуются.

Почти одновременно в инфополе обсуждалась и смерть бывшего депутата маслихата Ербола Айтулова. 49-летний Ербол Айтуов обратился в частную клинику "Касиет" для проведения липосакции в области подбородка. Однако во время подготовки к операции, при введении наркоза, состояние пациента резко ухудшилось.

Эти случаи вновь подняли вопросы, которые обычно остаются «за кадром» красивых фотографий после операций: насколько опасна пластическая хирургия, сколько людей умирают после таких вмешательств и почему спрос на операции во всём мире продолжает только расти. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Насколько опасны пластические операции

Пластическая хирургия считается одной из самых коммерчески успешных отраслей медицины. Ежегодно в мире выполняются миллионы операций — от ринопластики и увеличения груди до липосакции и подтяжек лица.

При этом полностью безопасных операций не существует.

По данным международных исследований и профильных ассоциаций пластических хирургов, смертность после эстетических операций считается относительно низкой, однако точных единых мировых цифр нет, поскольку статистика в разных странах ведётся по-разному. Особенно сложно учитывать случаи, когда смерть наступает уже после выписки пациента — например, из-за тромбоэмболии, сердечной недостаточности, сепсиса или осложнений после наркоза.

Одной из самых рискованных процедур специалисты называют именно липосакцию — операцию по удалению жировых отложений. Несмотря на популярность процедуры, она связана с серьёзной нагрузкой на организм, особенно если одновременно проводится несколько вмешательств.

Наиболее частые причины летальных исходов после пластических операций:

* тромбоэмболия;

* осложнения после анестезии;

* внутренние кровотечения;

* сепсис и инфекции;

* жировая эмболия;

* сердечно-сосудистые осложнения;

* сочетание нескольких операций за один раз.

Особенно опасными считаются операции, выполняемые в небольших частных клиниках без полноценной реанимации или при недостаточном предоперационном обследовании пациента.

Есть ли статистика по Казахстану

Открытой официальной статистики по смертности после пластических операций в Казахстане фактически нет. Министерство здравоохранения не публикует отдельные данные именно по летальным исходам после эстетических вмешательств.

Из-за этого большинство подобных случаев становятся известны обществу только после резонансных трагедий.

В последние годы Казахстан переживает настоящий бум эстетической медицины. В Алматы, Астане и Шымкенте активно открываются клиники пластической хирургии, а сами операции становятся всё доступнее — в том числе благодаря рассрочкам и кредитным программам.

По словам самих хирургов, самые популярные процедуры в Казахстане:

* липосакция;

* абдоминопластика;

* маммопластика;

* ринопластика;

* блефаропластика;

* инъекционная косметология.

Особенно заметен рост популярности операций среди молодых женщин и блогеров, для которых внешность стала частью профессии и медийного образа.

Почему Южную Корею называют столицей пластической хирургии

Если Казахстан только наращивает рынок эстетической медицины, то Южная Корея уже давно считается мировой столицей пластической хирургии.

В Сеуле пластические клиники буквально расположены кварталами. Некоторые районы города полностью состоят из медицинских центров эстетической медицины. Для иностранцев даже существуют специальные туры: операция плюс восстановление.

В Южной Корее пластика давно перестала восприниматься как нечто необычное. Более того, операция может считаться своего рода «инвестицией в будущее».

Там действительно распространена практика, когда родители дарят детям пластическую операцию на совершеннолетие или после окончания школы. Чаще всего речь идёт о блефаропластике — изменении формы век.

Причина — жёсткая конкуренция в обществе и культ внешности. В Корее внешность нередко влияет даже на трудоустройство. Фотография в резюме остаётся обычной практикой, а привлекательная внешность воспринимается как социальное преимущество.

Некоторые южнокорейские хирурги прямо говорят, что пациенты приходят не только «за красотой», но и «за шансом на лучшую жизнь».

Пластика как часть культуры соцсетей

Во всём мире развитие соцсетей резко изменило отношение к внешности.

Instagram, TikTok и фильтры создали новый стандарт лица и тела — гладкая кожа, узкий нос, острые скулы, подтянутая фигура. Всё больше людей начинают воспринимать свою внешность через камеру смартфона.

Из-за этого пластические хирурги всё чаще говорят о феномене «лица из фильтра» — когда пациенты приносят врачу обработанные фотографии самих себя и просят сделать «как на фото».

Особенно сильно эта тенденция проявилась после пандемии COVID-19, когда люди начали чаще видеть себя на экране во время видеозвонков.

Самые громкие смерти после пластики в мире

Несмотря на популярность эстетической хирургии, громкие трагедии происходят регулярно.

В разные годы большой резонанс вызывали смерти:

* моделей после липосакции;

* блогеров после комбинированных операций;

* пациентов после так называемых «операций выходного дня»;

* людей, выезжавших за дешёвой пластикой за границу.

Отдельным направлением стал даже термин «медицинский туризм». Люди специально летят в другие страны ради более дешёвых операций — например, в Турцию, Бразилию, Мексику или Таиланд. Однако вместе с экономией часто растут и риски: не все клиники работают по международным стандартам, а пациент после операции фактически остаётся без полноценного наблюдения.

Как относятся к пластике в Центральной Азии

В странах Центральной Азии отношение к пластической хирургии остаётся двойственным.

С одной стороны, индустрия активно растёт:

* увеличивается число клиник;

* операции становятся доступнее;

* растёт интерес к косметологии;

* всё больше мужчин тоже обращаются к хирургам.

С другой стороны, в обществе по-прежнему сильны консервативные взгляды. Многие до сих пор считают пластические операции чем-то «неестественным» или признаком комплексов.

Особенно это заметно среди старшего поколения.

Однако молодёжь относится к эстетической медицине намного спокойнее. Для части людей пластика уже воспринимается не как роскошь, а как обычная услуга — примерно на уровне стоматологии или косметологии.

Почему люди всё равно идут на риск

Парадоксально, но даже новости о смертях редко останавливают индустрию красоты.

Причины остаются прежними:

* давление соцсетей;

* желание соответствовать стандартам;

* неуверенность в себе;

* возрастные изменения;

* стремление сохранить молодость;

* влияние блогеров и знаменитостей.

Кроме того, многие пациенты психологически недооценивают риски эстетических операций, потому что слово «пластика» часто воспринимается как что-то лёгкое и почти косметическое.

Хотя на деле речь идёт о полноценном хирургическом вмешательстве с наркозом, кровопотерей и нагрузкой на организм.

История Сауле Базархан снова подняла неудобные вопросы

История Сауле Базархан стала одной из самых обсуждаемых тем последних дней в Казахстане. Родственники утверждают, что блогер проходила плановую липосакцию под местной анестезией. Сейчас обстоятельства смерти выясняют следственные органы.

Трагедия вновь напомнила, что даже «обычная операция красоты» может закончиться фатально.

И чем активнее растёт рынок эстетической медицины, тем чаще общество поднимает вопрос: достаточно ли контролируются частные клиники, хватает ли прозрачности в статистике осложнений и понимают ли сами пациенты реальные риски подобных процедур.