Массовое отравление парами хлора произошло 13 июля в аквапарке Palma в Атырау. В результате инцидента пострадали 15 человек, из них — 13 детей. Трое малышей в тяжёлом состоянии были госпитализированы в реанимацию, передает BAQ.KZ.

По словам очевидцев, инцидент случился внезапно: во время купания в крытом бассейне дети начали задыхаться, кашлять, терять сознание. Вода в бассейне резко помутнела, воздух наполнился резким запахом хлора.

"Сын осел на пол в приступе удушья, лицо побелело. Никого из персонала рядом не было, только паника и бегущие родители. Мы испугались, что он наглотался этой воды", — рассказала мать пострадавшего ребёнка Акбаян Бисенгалиева порталу azh.kz.

Врачи подтвердили диагноз — отравление парами хлора через дыхательные пути. Все трое детей, находившихся в реанимации, выписаны домой, их состояние стабильно.

Администрация аквапарка признала вину и заявила, что в момент ЧП происходили перебои с электричеством, из-за чего могла произойти ошибка в системе подачи реагентов.

"Все ошибки признаём, проводим собственное расследование. Аквапарк временно закрыт", — сообщил представитель Palma Ерик Ботаканов.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Надзорные органы начали внеплановую проверку всех бассейнов и аквапарков региона. Вопрос находится на контроле акимата и управления здравоохранения Атырауской области.