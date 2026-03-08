Португальский нападающий «Аль-Насра» опубликовал в социальных сетях фотографию в специальных прессотерапевтических ботинках, предназначенных для ускорения восстановления мышц, передает BAQ.KZ.

«Восстанавливаюсь и готов смотреть сегодняшнюю игру. Вперед, Аль-Наср!», – написал Роналду.

Этот пост стал первым публичным комментарием Роналду после заявлений главного тренера Жорже Жезуса.

Ранее Аль-Наср сообщил о травме Криштиану Роналду. Повреждение футболист получил в игре 24-го тура саудовской Про-лиги.

В связи с этим португальцу пришлось срочно вылететь в Мадрид, где он пройдет лечение под наблюдением своего личного физиотерапевта и проверенных врачей, с которыми он сотрудничает уже много лет.