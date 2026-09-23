Кристина Морозова завоевала серебро Азиатских игр-2026
23 Сентября 2026, 09:46
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23 Сентября 2026, 09:4623 Сентября 2026, 09:46
134Фото: AINAGOC/olympic.kz
Казахстанская легкоатлетка Кристина Морозова стала серебряным призером XX летних Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).
Спортсменка представляла Казахстан в соревнованиях по спортивной ходьбе. Морозова преодолела дистанцию за 1 час 35 минут 25 секунд и заняла второе место.
Эта награда пополнила медальную копилку сборной Казахстана на Азиаде-2026.
Соревнования по легкой атлетике продолжаются. Казахстанские спортсмены выступят и в других дисциплинах программы.
Ранее казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал вторую золотую медаль на XX летних Азиатских играх в японском Аичи-Нагое, оформив золотой дубль и доведя количество своих побед на Азиаде до шести.
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