Кристина Морозова завоевала серебро Азиатских игр-2026

Казахстанская легкоатлетка Кристина Морозова стала серебряным призером XX летних Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).

Спортсменка представляла Казахстан в соревнованиях по спортивной ходьбе. Морозова преодолела дистанцию за 1 час 35 минут 25 секунд и заняла второе место.

Эта награда пополнила медальную копилку сборной Казахстана на Азиаде-2026.

Соревнования по легкой атлетике продолжаются. Казахстанские спортсмены выступят и в других дисциплинах программы.

Ранее казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал вторую золотую медаль на XX летних Азиатских играх в японском Аичи-Нагое, оформив золотой дубль и доведя количество своих побед на Азиаде до шести.