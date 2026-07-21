КНБ возьмет под контроль критически важные цифровые объекты Казахстана
Владельцы таких объектов также должны будут ежегодно проводить аудит кибербезопасности.
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Функции государственного контроля за критически важными цифровыми объектами переданы Комитету национальной безопасности. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.
«В рамках реализации указа Президента функции государственного контроля в отношении критически важных объектов переданы Комитету национальной безопасности. То есть критически важные цифровые объекты переходят под полный контроль КНБ. Это позволит повысить их устойчивость и безопасность. В целом это уже мировая практика», – заявил вице-министр.
Одновременно центры обработки данных, в которых хранятся государственные и критически важные сведения, отнесены к стратегическим объектам.
«Теперь центры обработки данных отнесены к стратегическим объектам. Это касается тех центров, где хранятся государственные критические данные. Для них будут действовать повышенные требования безопасности с учетом современных вызовов», – пояснил Досжан Мусалиев.
Для владельцев цифровых объектов также вводится обязательный ежегодный аудит кибербезопасности. Он позволит оценивать защищенность цифровой инфраструктуры от внутренних и внешних угроз.
Критически важные объекты должны будут ежегодно представлять отчеты о проведенном аудите в Комитет информационной безопасности. Как уточнил вице-министр, ранее такой обязанности не было.
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