Восстановительные работы ведутся после урагана в Актюбинской области

В селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области круглосуточно продолжаются восстановительные работы после сильного ураганного ветра.

На месте работают экстренные службы, специальная комиссия оценивает ущерб, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.

По поручению акима Актюбинской области Асхата Шахарова в Байганинском районе продолжает работу специально созданная группа по ликвидации последствий стихии.

Восстановительные мероприятия координирует заместитель акима области Галымжан Елеуов. Вместе с представителями районного акимата, комиссии по чрезвычайным ситуациям, департамента полиции и аварийных служб он контролирует ход работ и встречается с местными жителями.

На сегодняшний день в селе полностью восстановлена мобильная связь. Специалисты продолжают ремонт линий электропередачи. Электроснабжение уже обеспечено во всех социальных объектах и большинстве жилых домов. По информации аварийных служб, полностью восстановить подачу электроэнергии планируется в ближайшее время.

На месте происшествия работает оперативный штаб, организована круглосуточная горячая линия. Специальная комиссия продолжает оценивать ущерб, причиненный жилым домам, а также объектам социальной и инженерной инфраструктуры.

Напомним, 9 июля в селе Карауылкельды сильный порывистый ветер повалил 47-метровую металлическую антенно-мачтовую конструкцию, находившуюся на балансе АО "Казахтелеком". В результате была повреждена кровля отдельно стоящего одноэтажного магазина, травмы получили три человека. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние находится под наблюдением врачей.

Кроме того, ураган повредил крыши жилых домов и линии электропередачи. Для устранения последствий задействованы все необходимые силы и техника аварийных служб.

В Байганинском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. Региональный оперативный штаб держит ситуацию на постоянном контроле и продолжает работу по скорейшему восстановлению нормальных условий жизни населения.