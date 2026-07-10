Восстановительные работы ведутся после урагана в Актюбинской области
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В селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области круглосуточно продолжаются восстановительные работы после сильного ураганного ветра.
На месте работают экстренные службы, специальная комиссия оценивает ущерб, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.
По поручению акима Актюбинской области Асхата Шахарова в Байганинском районе продолжает работу специально созданная группа по ликвидации последствий стихии.
Восстановительные мероприятия координирует заместитель акима области Галымжан Елеуов. Вместе с представителями районного акимата, комиссии по чрезвычайным ситуациям, департамента полиции и аварийных служб он контролирует ход работ и встречается с местными жителями.
На сегодняшний день в селе полностью восстановлена мобильная связь. Специалисты продолжают ремонт линий электропередачи. Электроснабжение уже обеспечено во всех социальных объектах и большинстве жилых домов. По информации аварийных служб, полностью восстановить подачу электроэнергии планируется в ближайшее время.
На месте происшествия работает оперативный штаб, организована круглосуточная горячая линия. Специальная комиссия продолжает оценивать ущерб, причиненный жилым домам, а также объектам социальной и инженерной инфраструктуры.
Напомним, 9 июля в селе Карауылкельды сильный порывистый ветер повалил 47-метровую металлическую антенно-мачтовую конструкцию, находившуюся на балансе АО "Казахтелеком". В результате была повреждена кровля отдельно стоящего одноэтажного магазина, травмы получили три человека. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние находится под наблюдением врачей.
Кроме того, ураган повредил крыши жилых домов и линии электропередачи. Для устранения последствий задействованы все необходимые силы и техника аварийных служб.
В Байганинском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. Региональный оперативный штаб держит ситуацию на постоянном контроле и продолжает работу по скорейшему восстановлению нормальных условий жизни населения.
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