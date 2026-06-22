В Австралии изъяли крупнейшую партию кокаина стоимостью почти 500 млн евро.

Полиция Австралии провела одну из крупнейших операций по борьбе с наркотрафиком в истории страны. В пригороде Сиднея обнаружена и изъята партия кокаина весом 2,7 тонны.

По данным правоохранительных органов, наркотики были спрятаны под фальшполами в трёх транспортных контейнерах на территории одного из домов в районе Лондондерри. Оценочная стоимость груза на чёрном рынке составляет около 816 млн австралийских долларов (почти 500 млн евро).

Представители полиции сообщили, что это одна из крупнейших "закладок", когда-либо обнаруженных в Австралии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2024 году и составлял 2,34 тонны кокаина.

Задержания подозреваемых

В ходе операции были задержаны двое жителей Сиднея в возрасте 21 и 25 лет. Им предъявлены обвинения в хранении наркотиков в особо крупном размере, что может грозить пожизненным лишением свободы.

Как проходила операция

По данным следствия, кокаин был ввезён в страну через северный регион Квинсленда и связан с деятельностью организованной преступной группы. Расследование продолжается в рамках операции под кодовым названием "Миньцзян", начатой после обнаружения 40 кг кокаина у побережья в мае.

В рамках этого дела ранее были арестованы ещё несколько человек в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

Правоохранители отмечают, что из-за высоких цен на наркотики Австралия остаётся одним из самых прибыльных рынков для международных наркосиндикатов.

Ранее в России двое мужчин пытались перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета.