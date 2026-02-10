На трассе Актобе - Астрахань в районе поселка Аккемер произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей, в полиции прокомментировали ДТП, передает BAQ.KZ.



На видео, оказавшееся в распоряжении редакции, видно, как автомобили врезаются друг в друга. По информации Департамента полиции региона, трое человек получили травмы и были госпитализированы.

"На автодороге Актобе – Астрахань в районе поселка Тамды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10 транспортных средств. В результате ДТП трое человек с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в Департаменте полиции региона.

В полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, выбора безопасной скорости и дистанции, особенно в сложных погодных условиях.

Непогода наблюдается в разных регионах Казахстана. Метель и сильный ветер парализовали дороги Абайской области. А в аэропорту Астаны из-за снегопада коллапс: сотни пассажиров не могут вылететь по своим направлениям, задерживаются 18 рейсов.

Автор: Инара Ахамбекова.