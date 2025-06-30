Об уголовном деле в отношении экс-командующего войсками регионального командования "Восток", генерал-майора в отставке, рассказали в Антикоре, передает BAQ.kz.

По словам официального представителя Агентства РК по противодействию коррупции Данияра Бигайдарова, военный, злоупотребляя доверием предпринимателя, завладел крупной суммой его денежных средств.

"Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Также проверяется его возможная причастность к аналогичным уголовным правонарушениям. Расследование продолжается", - отметил спикер.

Представитель ведомства предложил казахстанцам пострадавшим от действий этого человека, обратиться в антикоррупционную службу.

Ранее в ведомстве рассказали о том, сколько лет сотрудники акимата Алматы получили после обнаружения фактов незаконного стротельства в предгорных зонах.