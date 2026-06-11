Крупный банк из Абу-Даби зарегистрировал дочерний банк в Казахстане
Новый финансовый институт планирует развивать исламское финансирование и расширить спектр банковских услуг на казахстанском рынке.
Сегодня 2026, 09:32
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