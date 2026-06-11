Один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов, Abu Dhabi Commercial Bank, зарегистрировал в Казахстане новый дочерний банк. Финансовая организация получила название Abu Commercial Bank (Kazakhstan). Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передает BAQ.kz.

Регистрация банка состоялась в апреле 2026 года. Уже в мае арабский акционер приобрел простые акции казахстанской "дочки" на сумму 20 млрд тенге.

В АРРФР считают, что появление нового игрока усилит конкуренцию в банковском секторе и создаст дополнительные возможности для бизнеса и населения.

Одним из ключевых направлений работы нового банка станет развитие исламского финансирования через механизм "исламского окна".

Ожидается, что это позволит расширить доступ к альтернативным финансовым продуктам и привлечь новую категорию клиентов.

Получение банковской лицензии

Представители банка уже провели встречу с председателем АРРФР Мадина Абылкасымова.

Стороны обсудили дальнейшие этапы запуска финансового института, включая выполнение регуляторных требований и получение банковской лицензии в соответствии с законодательством Казахстана.

Второй проект группы в Казахстане

Abu Dhabi Commercial Bank уже присутствует на казахстанском рынке. Банковская группа владеет Исламский банк ADCB, который занимает 21-е место по размеру активов среди 23 банков страны. По данным регулятора, его активы составляют около 256 млрд тенге.

Напомним, в марте 2026 года АРРФР выдало инвесторам из ОАЭ разрешение на создание нового дочернего банка в Казахстане.

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