Крупный китайский маркетплейс оштрафовали на 200 млн евро

Европейская комиссия наложила штраф в размере 200 млн евро на китайскую платформу Temu.

Выяснилось, что на площадке выявлены серьёзные нарушения требований безопасности продукции.

Согласно материалам расследования, на платформе продавались потенциально опасные товары, включая детские игрушки с риском удушья и неисправные зарядные устройства, не прошедшие базовые тесты безопасности.

Проверка показала, что система оценки рисков на платформе работает недостаточно эффективно, а алгоритмы рекомендаций могут способствовать распространению небезопасной продукции.

В Еврокомиссии заявили, что речь идёт о системной проблеме, а не отдельных нарушениях.

В Temu не согласились с решением, назвав штраф "несоразмерным", однако заявили о готовности сотрудничать с регуляторами и усилить контроль качества товаров.

Теперь компания обязана представить план по устранению нарушений до августа 2026 года.

Читайте также: