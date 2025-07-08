В Усть-Каменогорске вспыхнул пожар в одноэтажном здании, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, пожарные ликвидируют возгорание в здании на улице Лихарева. На месте работают подразделения ДЧС по повышенному номеру вызова.

По данным оперативного штаба, организована бесперебойная подача воды, на месте развернут штаб пожаротушения.

Тушение осложняют сильное задымление, высокая температура и значительная пожарная нагрузка.

"Силами МЧС пожар локализован. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших в экстренные службы не поступала.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли детей из пожара в Уральске.