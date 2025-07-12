Крушение самолета Air India: названа причина
В результате крушения в прошлом месяце погибли 260 человек.
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В предварительном отчете говорится о путанице, которая произошла в кабине пилотов незадолго до крушения авиалайнера Air India. Это произошло после того, как почти одновременно сработали выключатели подачи топлива в двигатели самолета, что привело к потере тяги вскоре после взлета, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Самолет Boeing 787 Dreamliner начал терять тягу и высоту сразу после взлета, говорится в отчете, опубликованном в субботу, 12 июля, индийскими следователями.
"Отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) о катастрофе 12 июня поднимает новые вопросы относительно расположения критически важных выключателей подачи топлива в двигатели", — говорится в материале.
Почти сразу после того, как самолет оторвался от земли, записи с камер видеонаблюдения показали, что сработал резервный источник энергии, называемый аварийной авиационной турбиной, что указывало на потерю мощности двигателей.
В последние минуты полета регистратор разговоров в кабине зафиксировал, как один из пилотов спрашивал другого, почему он отключил подачу топлива. "Другой пилот ответил, что он этого не делал", — говорится в отчете.
Сразу после взлета переключатели подачи топлива практически одновременно перешли из положения "работа" в положение "отключение". В предварительном отчете не уточняется, как это могло произойти во время полета.
Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта индийского города Ахмедабад.
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