Расследование по делу крушения самолета AZAL в Актау продолжается, сообщил на брифинге в Правительстве вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, передает BAQ.KZ.

"На сегодняшний день расследование продолжается. Первые предварительные итоги по результатам трех месяцев были представлены в полном объеме соответствующей комиссией. Сейчас проводится более глубокое расследование. Там достаточно сложная экспертиза, работа. Как и в предыдущий отчетный период, представим полный отчет.

По срокам мы сейчас не можем сказать: этот вопрос достаточной серьезный, по срокам гарантировать не могу.

По итогам года мы предоставим пресс-релиз", - сказал вице-министр.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал ход расследования черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Он напомнил, что по стандартам ИКАО, расследование должно длиться в течение месяца.

В Азербайджане появился мемориал жертвам крушения.

Владимир Путин озвучил свою версию трагедии AZAL в беседе с Алиевым.