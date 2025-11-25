Крушение самолета AZAL: Расследование продолжается
Расследование по делу крушения самолета AZAL в Актау продолжается, сообщил на брифинге в Правительстве вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, передает BAQ.KZ.
"На сегодняшний день расследование продолжается. Первые предварительные итоги по результатам трех месяцев были представлены в полном объеме соответствующей комиссией. Сейчас проводится более глубокое расследование. Там достаточно сложная экспертиза, работа. Как и в предыдущий отчетный период, представим полный отчет.
По срокам мы сейчас не можем сказать: этот вопрос достаточной серьезный, по срокам гарантировать не могу.
По итогам года мы предоставим пресс-релиз", - сказал вице-министр.
Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.
Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал ход расследования черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Он напомнил, что по стандартам ИКАО, расследование должно длиться в течение месяца.
В Азербайджане появился мемориал жертвам крушения.
Владимир Путин озвучил свою версию трагедии AZAL в беседе с Алиевым.
