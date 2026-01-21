Министерство транспорта пока не получила результаты исследований двух иностранных лабораторий, участвующих в расследовании крушения самолёта Embraer 190 компании AZAL, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев в кулуарах Мажилиса.

– Результаты исследований от двух иностранных лабораторий пока не получили. По внутреннему соглашению мы договорились и передали лабораторное исследование двум сторонам; Российской Федерации и азербайджанской стороне. Азербайджанская сторона дальше передала уже зарубежным экспертам, — отметил министр.

Итоговый отчёт о трагедии будет опубликован после получения данных от зарубежных лабораторий. Модульный блок авионики отправлен на экспертизу американскому разработчику.

Напомним, что самолёт Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный и потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, из которых выжили 29 человек.

Также в конце 2025 года Министерство транспорта РК опубликовало промежуточный отчет о расследовании крушения.