Спасатели обследовали половину водоема, но так и не нашли пропавший вертолет
Обследовано около 50% акватории Сорбулака.
В районе водоёма Сорбулак продолжаются поисковые работы по установлению местонахождения пропавшего военного вертолёта. О ходе операции рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
Журналисты поинтересовались, рассматриваются ли альтернативные версии крушения и возможно ли расширение зоны поисков за пределы текущего района.
Кеген Турсынбаев сообщил, что Министерство по чрезвычайным ситуациям приступило к поисково-спасательным работам сразу после получения сигнала от Министерства обороны 25 июля.
"Мы проверили обозначенный маршрут с воздуха, обследовали реку Сорбулак. Были обнаружены следы горюче-смазочных материалов, а к вечеру — обломки вертолёта на берегу. На месте развернули штаб и начали работы. Сейчас прошло почти 10 дней. Обследовано около 50% акватории Сорбулака. Все действия проходят под управлением Министерства обороны, работы ведутся ежедневно — с рассвета до заката", — сообщил вице-министр.
На вопрос о количестве найденных частей вертолёта Турсынбаев ответил, что точные данные пока не разглашаются, поскольку по факту крушения возбуждено уголовное дело транспортной прокуратурой, и все найденные фрагменты переданы в её распоряжение.
Он также отметил, что задействованные силы и ресурсы позволяют вести поиски в полном объёме. Специалисты используют в том числе металлоискатели для обнаружения оставшихся элементов конструкции.
"Условия крайне сложные: глубина воды — от 5 до 25 метров, в отдельных местах — илистое дно и сильная мутность. Видимость почти нулевая — даже на глубине одного метра ничего не видно. Поэтому обследуем буквально каждый метр", — подчеркнул Турсынбаев.
Ранее Минобороны публиковало кадры с места поисков пропавшего вертолёта.
Напомним, 25 июля военный вертолёт ЕС-145 "Еврокоптер" воздушных сил Минобороны исчез с радаров в районе села Отар Жамбылской области. На борту находились трое членов экипажа. Транспорт был принят на вооружение ориентировочно в 2020–2021 годах.
