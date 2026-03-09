КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана

Сегодня 2026, 10:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 10:11
Сегодня 2026, 10:11
70
Фото: Pixabay.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) присягнул на верность новому верховному лидеру исламской республики Моджтабе Хаменеи и заявил о готовности следовать его указаниям, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

"Корпус стражей как преданный солдат и мощная опора власти, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов по руководству, готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи", - говорится в заявлении.

Напомним, в Иране избрали нового верховного лидера. Как стало известно, избран Моджтабу Хаменеи.

Самое читаемое

Наверх