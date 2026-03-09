Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

"Корпус стражей как преданный солдат и мощная опора власти, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов по руководству, готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи", - говорится в заявлении.