КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана
Сегодня 2026, 10:11
70Фото: Pixabay.com
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) присягнул на верность новому верховному лидеру исламской республики Моджтабе Хаменеи и заявил о готовности следовать его указаниям, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
"Корпус стражей как преданный солдат и мощная опора власти, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов по руководству, готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи", - говорится в заявлении.
Напомним, в Иране избрали нового верховного лидера. Как стало известно, избран Моджтабу Хаменеи.
