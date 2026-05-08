В Правительстве РК назвали второго кандидата на пост акима Кызылординской области, передает BAQ.kz.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихата Кызылординской области.

В ходе заседания было зачитано письмо Президента о выдвижении двух кандидатов на должность акима Кызылординской области – Ардака Зебешева и Мурата Ергешбаева. По итогам открытого голосования 81% депутатов поддержали кандидатуру Мурата Ергешбаева, 19% – Ардака Зебешева. Соответствующим Указом Главы государства акимом Кызылординской области назначен Мұрат Ергешбаев.

На встрече с активом региона Олжас Бектенов от имени Главы государства выразил благодарность Нурлыбеку Налибаеву за вклад в социально-экономическое развитие области и повышение качества жизни населения. Отмечено, что за последние четыре года валовой региональный продукт увеличился в два раза и достиг 3,7 трлн тенге. Также продолжалась работа по привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры и благоустройству.

Премьер-министр представил нового акима активу и подчеркнул, что перед руководством региона поставлен ряд приоритетных задач, включая реализацию конституционной реформы, направленной на модернизацию страны, повышение благосостояния населения, диверсификацию и цифровизацию экономики, привлечение инвестиций и развитие социальной инфраструктуры.

Отмечается, что в рамках курса «Справедливый Казахстан» особое внимание уделяется согласованной работе всех структур для достижения поставленных целей. Президент продолжает уделять постоянное внимание развитию Кызылординской области.

Среди ключевых проектов отмечен запуск новой газовой ТЭЦ мощностью 240 МВт в Кызылорде, построенной по инициативе Главы государства. Объём инвестиций в проект составил 215 млрд тенге, что позволило полностью обеспечить потребности города в электро- и теплоснабжении. Также обеспечено горячее водоснабжение Кызылорды, на что из республиканского бюджета выделено более 26 млрд тенге.

В сфере АПК обозначена необходимость оптимизации структуры сельхозкультур и внедрения водосберегающих технологий. Отдельное внимание уделено развитию малого и среднего бизнеса, доля которого в экономике региона по итогам прошлого года составила 24,7%.

Кроме того, отмечена важность эффективного использования бюджетных средств. За последние четыре года в области предотвращено неэффективное расходование более 100 млрд тенге, которые были направлены на социальные и инфраструктурные проекты, направленные на повышение качества жизни населения.