В Кызылординской области сменился аким

Указом Президента Казахстана Мурат Ергешбаев назначен акимом Кызылординской области. Ранее этот пост занимал Нурлыбек Налибаев, который был назначен первым заместителем премьер-министра страны.

Сегодня 2026, 10:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня 2026, 10:17
Сегодня 2026, 10:17
209
Фото: gov.kz

Указом Президента Касым-Жомарт Токаева Ергешбаев Мурат Нальхожаевич назначен акимом Кызылординской области, передает BAQ.KZ.

Ранее должность главы региона занимал Нурлыбек Налибаев.

6 мая указом Главы государства Налибаев был назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана.

В связи с кадровыми изменениями в Кызылординской области был назначен новый аким.

Что известно о новом акиме

Мурат Ергешбаев родился в 1967 году. В 1989 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "экономист", а в 1999 году завершил обучение в Национальной высшей школе государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал экономистом совхоза в Сырдарьинском районе. В разные годы работал в банковской сфере, занимал должности в системе социальной защиты и финансов, а также в аппарате акима Кызылординской области.

С 2008 по 2010 год был акимом Кызылорды. Также возглавлял Кармакшинский, Шиелийский, Казалинский и Сырдарьинский районы региона.

Кроме того, Ергешбаев работал в АО "КазАгроПродукт", а с марта 2023 года являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва от партии Партия AMANAT.

Читай также: Роман Скляр назначен Руководителем Администрации Президента Казахстана

 
 

 

Самое читаемое

Наверх