В Кызылординской области сменился аким
Указом Президента Казахстана Мурат Ергешбаев назначен акимом Кызылординской области. Ранее этот пост занимал Нурлыбек Налибаев, который был назначен первым заместителем премьер-министра страны.
Сегодня 2026, 10:17
Фото: gov.kz
Указом Президента Касым-Жомарт Токаева Ергешбаев Мурат Нальхожаевич назначен акимом Кызылординской области, передает BAQ.KZ.
Ранее должность главы региона занимал Нурлыбек Налибаев.
6 мая указом Главы государства Налибаев был назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана.
В связи с кадровыми изменениями в Кызылординской области был назначен новый аким.
