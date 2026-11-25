В стране прививку от гриппа получили 2 млн 65 тысяч человек – 93,9% от запланированного числа. Вакцинация продлится до 1 декабря 2026 года, сообщила на брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Сархат Бейсенова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, за счет госбюджета прививки делают детям, которые находятся на динамическом наблюдении, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Бесплатная вакцинация также предусмотрена для жителей медико-социальных учреждений для пожилых, людей с инвалидностью и медработников.

По эпидемиологическим показаниям добровольно привиться могут и другие люди из группы риска. В их числе беременные женщины, военнослужащие, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также граждане старше 65 лет.

К эпидемическому сезону 2026–2027 годов в стране закупили 2,2 млн доз вакцины «Гриппол плюс». С учётом рекомендаций ВОЗ в её состав включили компоненты против трёх вариантов вируса гриппа – A(H1N1), A(H3N2) и B.

«Грипп циркулирует, соблюдайте меры предосторожности. Вакцинация снижает риск заражения гриппом и его осложнений. Призываю граждан, не получивших прививку, особенно людей из группы риска, вакцинироваться против гриппа до 1 декабря», - сказала Сархат Бейсенова.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в стране снизилась на 28%.