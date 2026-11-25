С начала сентября 2026 года в стране зарегистрировано около 1 млн 500 тысяч случаев ОРВИ. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого эпидемиологического сезона. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, за последнюю неделю было выявлено более 133 тысяч случаев. Это в 2,7 раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

«Среди выявленных возбудителей зарегистрировано 345 случаев риновируса, 195 – бокавируса и 189 – аденовируса. Это означает, что похожие симптомы могут быть вызваны разными вирусами. Поэтому нельзя самостоятельно определять вид заболевания и назначать лечение. При необходимости важно своевременно обратиться за медицинской помощью», - сказала Сархат Бейсенова.

Ранее сообщалось, что в Астане продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Медики рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и при появлении симптомов своевременно обращаться за медицинской помощью.