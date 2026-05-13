КТЖ перевезла более 84 млн тонн грузов с начала года

На сети Казахстан темір жолы за январь–апрель 2026 года перевезено 84,4 млн тонн грузов, при этом экспортные поставки показали рост, передает BAQ.kz.

По данным нацкомпании, внутриреспубликанские перевозки составили 54 млн тонн, тогда как объем экспорта достиг 30,4 млн тонн, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную долю грузопотока традиционно занимает каменный уголь. За отчетный период перевезено 35,3 млн тонн, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Из них 24,4 млн тонн направлены на внутренний рынок, а 9,9 млн тонн - на экспорт.

Положительная динамика зафиксирована и в зерновом сегменте. Объем перевозок зерна вырос на 13% и составил 5,3 млн тонн, при этом экспорт увеличился на 14,4% - до 4,2 млн тонн.

Также выросли перевозки продуктов переработки зерна - до 1 млн тонн (+3%) и комбикормов - до 1,3 млн тонн (+62%).

За четыре месяца текущего года перевезено 6,3 млн тонн нефтяных грузов, 6,6 млн тонн цветной руды и 4,3 млн тонн строительных материалов.

Рост отмечен и по другим ключевым позициям: перевозки черных металлов увеличились на 7,2% (до 2,5 млн тонн), химических удобрений - на 3,7% (до 1,7 млн тонн), железной руды и марганца - на 1,3% (до 6,7 млн тонн).

