АО «Қазақстан темір жолы» работает с убытками, что может привести к значительному росту стоимости перевозок, об этом заявил сенатор Шакарим Буктугутов на парламентских слушаниях в Сенате, передает BAQ.KZ.

В своем выступлении, он привел данные Высшей аудиторской палаты. Согласно ним около 70% грузооборота в стране перевозится по тарифам ниже себестоимости. Казахстан считается одной из стран с самыми низкими железнодорожными тарифами среди государств ЕАЭС и СНГ. В соседних странах стоимость аналогичных перевозок выше в 2–4 раза.

При этом общий долг КТЖ с учётом новых займов превысил 3 трлн тенге.

«Дальнейшее затягивание решения этой проблемы может привести к серьёзным негативным последствиям как для самой компании, так и для транзитного потенциала страны», - заявил депутат на парламентских слушаниях в Сенате.

Ранее депутат отметил, что износ магистральной железнодорожной сети достиг 57%.