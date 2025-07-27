Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов прокомментировал победу казахстанца Асу Алмабаева (22-3) турнире UFC on ABC 9 над перуанцем Хосе Очоа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

"Удивило, что Асу так много боролся — насколько мне известно, он базовый ударник и выходец из боевого джиу-джитсу. Видимо, соперник был сильным в стойке, поэтому пришлось делать акцент на борьбу", - отметил Хамитов.

Он похвалил победителя турнира и дал совет.

"В целом, он хорошо поработал и продемонстрировал полное доминирование. Я бы хотел, чтобы Асу отправился в зал Jackson Wink ММА и поработал над элементами ударной техники с Майком Винкелджоном (тренер легенды UFC Джона Джонса). Это помогло бы ему стать по-настоящему идеальным бойцом", – сказал казахстанский боец.

Напомним, Асу Алмабаев подтвердил статус одного из самых ярких бойцов наилегчайшего веса UFC своей пятой победой.