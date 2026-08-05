Куба вернула электричество после очередного масштабного блэкаута
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На Кубе полностью восстановили работу национальной электроэнергетической системы после очередного масштабного блэкаута. Об этом сообщила государственная электроэнергетическая компания Union Electrica (UNE).
Полное отключение энергосистемы произошло поздно вечером 2 августа. Уже на следующий день, во время восстановления электроснабжения, страна вновь столкнулась с повторным тотальным блэкаутом.
По информации Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы, причиной второго отключения стали колебания в национальной энергосистеме.
Пятый блэкаут за месяц
Это уже пятое полное отключение национальной энергосистемы за последние 30 дней, что свидетельствует о сохраняющихся серьезных проблемах в энергетическом секторе страны.
В последние годы Куба регулярно сталкивается с масштабными перебоями в подаче электроэнергии. Основными причинами называют изношенность генерирующих мощностей, нехватку топлива, а также последствия санкций США и ограничений на поставки энергоресурсов.
Напомним, проблемы с электроснабжением на Кубе продолжаются уже несколько месяцев. Еще 15 июля национальная энергосистема страны полностью вышла из строя, оставив без электричества около 10 миллионов жителей. Тогда причиной аварии стало повреждение одной из генерирующих установок в провинции Ольгин, что привело к резкому изменению частоты в сети и ее полному отключению.
Для восстановления энергоснабжения власти запускали так называемые «микроострова» – локальные участки электросети, позволяющие обеспечить электроэнергией больницы, предприятия пищевой промышленности и другие объекты критической инфраструктуры. Однако даже после начала восстановительных работ электричество получили лишь отдельные районы Гаваны и нескольких провинций.
По данным Reuters, энергетический кризис на Кубе усугубляется хронической нехваткой топлива. Более трех месяцев страна практически не получает поставок нефти, а энергосистема вынуждена работать за счет солнечной генерации, природного газа и изношенных тепловых электростанций. Сейчас республика обеспечивает лишь около 40% своей потребности в топливе, что делает масштабные отключения электроэнергии регулярными.
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