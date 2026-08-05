На Кубе полностью восстановили работу национальной электроэнергетической системы после очередного масштабного блэкаута. Об этом сообщила государственная электроэнергетическая компания Union Electrica (UNE).

Полное отключение энергосистемы произошло поздно вечером 2 августа. Уже на следующий день, во время восстановления электроснабжения, страна вновь столкнулась с повторным тотальным блэкаутом.

По информации Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы, причиной второго отключения стали колебания в национальной энергосистеме.

Пятый блэкаут за месяц

Это уже пятое полное отключение национальной энергосистемы за последние 30 дней, что свидетельствует о сохраняющихся серьезных проблемах в энергетическом секторе страны.

В последние годы Куба регулярно сталкивается с масштабными перебоями в подаче электроэнергии. Основными причинами называют изношенность генерирующих мощностей, нехватку топлива, а также последствия санкций США и ограничений на поставки энергоресурсов.