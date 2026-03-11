Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал вопросы о прозрачности использования средств утильсбора и деятельности оператора «Жасыл Даму», передает BAQ.KZ.

В кулуарах Мажилиса глава ведомства заявил, что расходование средств находится под строгим контролем и осуществляется в соответствии с утвержденной финансовой политикой.

«Когда говорят, что все непрозрачно, я с этим не согласен. Вопрос расходования денег находится под жестким контролем. Каждый год утверждается финансовая политика на предстоящий год, где прогнозируются доходная часть и направления расходов. Эти средства не могут расходоваться произвольно», — заявил министр.

По его словам, часть средств направляется на реализацию экологических проектов. В частности, деньги используются для укрепления системы защиты лесов и предотвращения пожаров.

«Мы, например, направили средства на приобретение пожарных машин для лесной отрасли. В 2023 году уровень оснащенности составлял около 68–70%, при этом примерно 78% техники подлежало списанию. По поручению главы государства была поставлена задача улучшить эту ситуацию. Когда происходят лесные пожары, это не только потеря древесины — это еще и снижение способности лесов поглощать CO₂», — пояснил Нысанбаев.

Кроме того, средства утильсбора направляются на внедрение современных технологий мониторинга. Речь идет о системе раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволяет выявлять возгорания на начальной стадии.

«Мы также направляем средства на внедрение системы раннего обнаружения лесных пожаров. С помощью тепловизионных камер можно контролировать территорию в радиусе до 30 километров и выявлять очаги возгорания на ранней стадии», — отметил министр.

Нысанбаев добавил, что значительная часть средств утильсбора возвращается в промышленность в виде поддержки производителей техники и транспорта.

«В прошлом году доходная часть составила около 300 миллиардов тенге. Из них порядка 164–165 миллиардов тенге были возвращены автопрому. Эти средства используются для поддержки производства автомобилей, сельхозтехники и другой техники», — сообщил глава Минэкологии.

Читкай также: В Казахстане планируют переходить на экологичное топливо