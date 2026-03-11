Казахстану необходимо постепенно переходить на более экологичные источники топлива, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в крупных городах. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, соответствующая работа уже начата, однако решить проблему быстро невозможно.

«Если посмотреть китайский опыт, то надо однозначно переводить транспорт на более чистые источники топлива. Сегодня городской транспорт уже примерно на 70% переведен. Создается мощная инфраструктура – строятся целые автобусные парки, развивается инфраструктура для заправки альтернативными видами топлива. Плюс к этому в городе развивается сеть электрозаправочных станций. То есть, в принципе, работа уже начата», – отметил министр.

Ерлан Нысанбаев подчеркнул, что улучшение экологической ситуации – это длительный процесс, который требует времени и комплексных мер.

«Мы не сможем решить эту проблему за один день, за два-три года. Поэтому, к сожалению, придется немного потерпеть, но сам процесс уже запущен. При этом дальше терпеть высокий уровень загрязнения в крупных городах уже нельзя, поэтому по всем городам сегодня принимаются меры», – сказал он.

По словам министра, помимо транспорта важную роль играют и промышленные предприятия, которые считаются основными источниками загрязнения. Для них внедряются комплексные экологические требования и современные технологии.

«Сегодня по основным загрязнителям каждого города принимаются комплексные экологические решения. Внедряются наилучшие доступные технологии. Например, из топ-50 крупнейших предприятий-загрязнителей страны уже 20 перешли на комплексные экологические разрешения. В рамках этих разрешений в течение 10 лет они должны модернизировать производство и сделать его максимально безопасным для окружающей среды», – пояснил глава Минэкологии.

Он добавил, что ещё 22 предприятия уже подали заявки на получение таких разрешений. По его словам, новый Экологический кодекс фактически стимулирует крупные компании инвестировать в модернизацию и снижение вредных выбросов.

«Надо понимать, что нам досталось тяжелое экологическое наследие. То, что не делалось многие годы, невозможно исправить за один год или за несколько месяцев. Поэтому мы провели анализ реализации экологических планов за последние десять лет и будем ежегодно внимательно следить за выполнением ключевых мероприятий, которые действительно способны кардинально изменить ситуацию», – заключил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

