Казахстан наращивает международные авиаперевозки к летнему сезону 2026 года. Уже сейчас выполняется 649 рейсов в неделю по 114 маршрутам, а в ближайшие месяцы появятся новые направления в Китай, Европу и курортные страны. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации в ответ на официальный запрос BAQ.KZ.

Сколько рейсов выполняется сейчас

По данным Комитета гражданской авиации, сегодня казахстанцы могут улететь напрямую в 25 стран.

«Наибольший объем перевозок приходится на Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Турецкую Республику и Республику Узбекистан», - сообщили в ведомстве.

Основные авиахабы — Алматы и Астана. Только из Алматы выполняется 356 рейсов в неделю, из Астаны - 177.

Новые рейсы: куда откроют направления

В летний сезон 2026 года планируется запуск сразу нескольких новых маршрутов:

С 2 июня авиакомпания Air Astana откроет рейс Астана – Гуанчжоу с частотой два раза в неделю;

С 11 июля Vietjet Air запускает маршрут Ханой – Алматы – Прага.

Кроме того, с конца марта уже выполняются рейсы Ташкент – Атырау.

Также Казахстан открывает регулярное авиасообщение с Кипром.

«Рейсы по маршрутам Астана – Ларнака и Алматы – Ларнака будут выполняться в летний период с частотой два раза в неделю», - уточнили в Комитете.

Дополнительно расширено авиасообщение с Китаем: рейсы Алматы – Шанхай уже выполняются трижды в неделю.

Самые загруженные направления

Среди наиболее востребованных маршрутов остаются:

Алматы – Ташкент - 38 рейсов в неделю;

Алматы – Москва - 33 рейса;

Алматы – Стамбул - 26 рейсов;

- 26 рейсов; Астана – Москва - 23 рейса.

Популярны также направления в Китай, Индию, Таиланд, Южную Корею и страны Кавказа.

Чартеры и сезонные рейсы

Летом увеличивается число чартерных перевозок, особенно на курорты.

«Основной объем чартерных перевозок приходится на туристические направления, включая Вьетнам, Египет, Китай и Мальдивы», - сообщили в ведомстве.

В частности, рейсы в Шарм-эль-Шейх выполняются сразу из нескольких городов Казахстана. Также востребованы направления во Вьетнам (Фукуок, Камрань) и на Мальдивы.

Власти объясняют расширение географии полётов мерами по развитию конкуренции и доступности авиаперевозок.

«Одним из ключевых механизмов является применение режима “открытого неба”, который способствует увеличению количества международных рейсов и расширению географии полётов», - отметили в Комитете.

По данным ведомства, это также помогает сдерживать рост цен на авиабилеты в период высокого спроса.

Рекомендации пассажирам

В Комитете гражданской авиации советуют казахстанцам заранее планировать поездки.

«Гражданам рекомендуется заблаговременно приобретать авиабилеты, внимательно изучать условия тарифов и отслеживать информацию о рейсах на официальных ресурсах авиакомпаний», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в летний период традиционно растёт пассажиропоток, поэтому спрос на популярные направления будет высоким.

