Куда полетят казахстанцы летом 2026: новые рейсы и полный список направлений
Появятся новые рейсы в Китай, Европу и на курорты. Частота полётов вырастет. Рассказываем, что важно знать пассажирам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан наращивает международные авиаперевозки к летнему сезону 2026 года. Уже сейчас выполняется 649 рейсов в неделю по 114 маршрутам, а в ближайшие месяцы появятся новые направления в Китай, Европу и курортные страны. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации в ответ на официальный запрос BAQ.KZ.
Сколько рейсов выполняется сейчас
По данным Комитета гражданской авиации, сегодня казахстанцы могут улететь напрямую в 25 стран.
«Наибольший объем перевозок приходится на Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Турецкую Республику и Республику Узбекистан», - сообщили в ведомстве.
Основные авиахабы — Алматы и Астана. Только из Алматы выполняется 356 рейсов в неделю, из Астаны - 177.
Новые рейсы: куда откроют направления
В летний сезон 2026 года планируется запуск сразу нескольких новых маршрутов:
- С 2 июня авиакомпания Air Astana откроет рейс Астана – Гуанчжоу с частотой два раза в неделю;
- С 11 июля Vietjet Air запускает маршрут Ханой – Алматы – Прага.
Кроме того, с конца марта уже выполняются рейсы Ташкент – Атырау.
Также Казахстан открывает регулярное авиасообщение с Кипром.
«Рейсы по маршрутам Астана – Ларнака и Алматы – Ларнака будут выполняться в летний период с частотой два раза в неделю», - уточнили в Комитете.
Дополнительно расширено авиасообщение с Китаем: рейсы Алматы – Шанхай уже выполняются трижды в неделю.
Самые загруженные направления
Среди наиболее востребованных маршрутов остаются:
- Алматы – Ташкент - 38 рейсов в неделю;
- Алматы – Москва - 33 рейса;
- Алматы – Стамбул - 26 рейсов;
- Астана – Москва - 23 рейса.
Популярны также направления в Китай, Индию, Таиланд, Южную Корею и страны Кавказа.
Чартеры и сезонные рейсы
Летом увеличивается число чартерных перевозок, особенно на курорты.
«Основной объем чартерных перевозок приходится на туристические направления, включая Вьетнам, Египет, Китай и Мальдивы», - сообщили в ведомстве.
В частности, рейсы в Шарм-эль-Шейх выполняются сразу из нескольких городов Казахстана. Также востребованы направления во Вьетнам (Фукуок, Камрань) и на Мальдивы.
Власти объясняют расширение географии полётов мерами по развитию конкуренции и доступности авиаперевозок.
«Одним из ключевых механизмов является применение режима “открытого неба”, который способствует увеличению количества международных рейсов и расширению географии полётов», - отметили в Комитете.
По данным ведомства, это также помогает сдерживать рост цен на авиабилеты в период высокого спроса.
Рекомендации пассажирам
В Комитете гражданской авиации советуют казахстанцам заранее планировать поездки.
«Гражданам рекомендуется заблаговременно приобретать авиабилеты, внимательно изучать условия тарифов и отслеживать информацию о рейсах на официальных ресурсах авиакомпаний», - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что в летний период традиционно растёт пассажиропоток, поэтому спрос на популярные направления будет высоким.
