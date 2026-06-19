Куда пойдут депутаты после AMANAT: мажилисмены рассказали о планах вступить в «Әділет»

Партия AMANAT присоединилась к партии «Әділет». В «Әділет» заявили о готовности принять в свои ряды всех, кто разделяет ее ценности. При этом решение о вступлении каждый член AMANAT будет принимать самостоятельно.

Готовы ли депутаты Мажилиса вступить в новую партию и связывают ли с ней свое политическое будущее — в материале BAQ.KZ.

Депутат Юлия Кучинская отметила, что вопрос автоматического перехода членов AMANAT в партию «Әділет» пока юридически не урегулирован.

«Полагаю, позже нам дадут разъяснения о том, как именно будет организован этот процесс», — сказала Юлия Кучинская.

Фото: Facebook/Юлия Кучинская

Она отметила, у каждого члена партии AMANAT должно сохраняться право выбора. Вопрос перехода в новую партию будет носить исключительно добровольный характер.

Кучинская также отметила, что окончательный механизм перехода должны разъяснить юристы партий.

«Возможно, будет принято какое-то коллективное решение. Здесь очень важно подойти к вопросу юридически грамотно. Думаю, позднее юристы партий «Әділет» и AMANAT, пока продолжается процесс присоединения, разъяснят, какой механизм будет выбран», — добавила она.

При этом депутат подчеркнула, что будет руководствоваться действующим мандатом и сохраняет принадлежность к AMANAT до окончания депутатских полномочий.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли она сама вступить в партию «Әділет», Кучинская заявила, что окончательное решение примет после 1 июля.

«Пока я думаю над этим. Окончательное решение буду принимать после 30 июня, то есть после 1 июля», — отметила она.

Депутат добавила, что ценности партий «Әділет» и AMANAT во многом совпадают, поэтому она не видит препятствий для вступления в новую партию.

«Подчиняемся решению»

Депутат Ерлан Саиров сообщил, что планирует подать заявление о вступлении в партию «Әділет» после 1 июля.

«Мы подчиняемся решению съезда партии AMANAT. Решением съезда партии AMANAT партия присоединена к партии «Әділет». Поэтому с 1 июля мы будем подавать заявления о вступлении в партию «Әділет», — сказал он.

На вопрос о продолжении депутатской карьеры и возможном участии в Курултае он ответил, что этот вопрос будет решаться народом, а также руководством партии «Әділет».

«Поэтому пока мы об этом( о работе в Курултае-прим.редакцией) говорить не можем. Мы говорим о том, что готовы работать в составе партии «Әділет», — заключил депутат.

От предвыборных обещаний к новой партии

Депутат Константин Авершин в беседе с корреспондентом BAQ.KZ сообщил, что планирует вступать в партию «Әділет».

«Однозначно планирую. Объясню почему. Если кто-то и сможет внедрить кардинальные конструктивные перемены, то это будет именно эта партия», — сказал Константин Авершин.

По его словам, он также готов продолжить работу в Курултае, если его опыт и компетенции будут востребованы.

Говоря о своей работе в качестве депутата Мажилиса от партии AMANAT, Авершин заявил, что выполнил почти все, что планировал.

«Я выполнил 98% своих предвыборных обещаний. Я шёл по индивидуальному графику и все поставленные задачи исполнил», — сказал он.

При этом депутат отметил, что всегда есть место для совершенствования своей работы.

«Наверное, можно было сделать и больше, но я считаю, что все задачи, поставленные передо мной моими избирателями, я выполнил», — добавил Константин Авершин.

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Депутат Павел Казанцев сообщил, что намерен подать заявление о вступлении в партию «Әділет» после 1 июля.

«В соответствии с процедурами, если я желаю вступить в новую партию, за объединение с которой мы проголосовали, я должен подать заявление. И я это буду делать», — отметил депутат.

Оценивая свою работу в текущем созыве, Казанцев признал, что всегда есть вопросы, которые хотелось бы решить лучше.

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Вместе с тем он заявил, что доволен результатами своей деятельности и считает, что за годы работы принял участие в подготовке значимых депутатских запросов, законов и кодексов, поэтому ему нечего стыдиться перед избирателями.

Напомним, президент международного общества «Қазақ тілі», член политбюро партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы рассказал, что присоединение Amanat к «Әділет» станет важным изменением для всей политики страны.