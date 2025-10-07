Руководство национального парка "Көлсай көлдері" начало служебное расследование после публикации видео, на котором основатель Telegram Павел Дуров купается в одном из живописных, но охраняемых озёр Алматинской области, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Видео, где предприниматель выходит из прозрачного горного озёра с подписью “It was a good swim” (“Хорошо поплавал”), быстро разошлось по соцсетям. Кадры, снятые на фоне живописных склонов Алматинской области, набрали тысячи просмотров и комментариев.

Однако, как выяснилось, купание в озёрах Кольсай строго запрещено. Об этом напомнили в Государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері".

"Так как купание на озёрах Кольсай строго запрещено в соответствии с паспортом туристического маршрута, по данному факту руководством парка инициировано служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закреплённого участка", – сообщили в администрации парка.

На официальных ресурсах парка указано, что вода в озёрах остаётся ледяной даже летом, а подводные течения представляют опасность для жизни.

Напомним, Павел Дуров прибыл в Казахстан на международный форум Digital Bridge в Астане, где обсуждал развитие цифровых технологий и стартапов в Центральной Азии. После форума он отправился в Алматинскую область, где, судя по видео, решил испытать на себе силу казахстанской природы.