"Купание в фонтанах запрещено": полиция обратилась к астанчанам
Ведомство напомнило об опасности купания в фонтанах и необходимости постоянного контроля за детьми у воды.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жителям столицы напомнили о правилах безопасности во время отдыха у водоемов.
Правоохранители подчеркнули, что купаться разрешается только в специально оборудованных местах.
"Купание в фонтанах, каналах, а также в местах, где установлены запрещающие знаки, категорически запрещено. Особую опасность представляют городские фонтаны. Они не предназначены для купания и отдыха на воде. Нахождение в них может привести к травмам, поражению электрическим током и другим несчастным случаям", – добавили в ведомстве.
Отдельно в полиции напомнили родителям о необходимости постоянного контроля за детьми во время отдыха у воды. Несовершеннолетних не следует оставлять без присмотра, а также допускать их нахождение в фонтанах и других местах, не предназначенных для купания.
Ранее Жителя Астаны привлекли к ответственности за купание в реке Есиль.
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
- Подешевеют ли квартиры летом? Что происходит на рынке жилья Казахстана
- Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов
- 24 тонны спирта пытались вывезти из Казахстана под видом яблочного уксуса