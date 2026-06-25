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"Купание в фонтанах запрещено": полиция обратилась к астанчанам

Ведомство напомнило об опасности купания в фонтанах и необходимости постоянного контроля за детьми у воды.

Сегодня 2026, 18:30
АВТОР
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BAQ.kz Сегодня 2026, 18:30
Сегодня 2026, 18:30
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Фото: BAQ.kz

Жителям столицы напомнили о правилах безопасности во время отдыха у водоемов.

Правоохранители подчеркнули, что купаться разрешается только в специально оборудованных местах.

"Купание в фонтанах, каналах, а также в местах, где установлены запрещающие знаки, категорически запрещено. Особую опасность представляют городские фонтаны. Они не предназначены для купания и отдыха на воде. Нахождение в них может привести к травмам, поражению электрическим током и другим несчастным случаям", – добавили в ведомстве.

Отдельно в полиции напомнили родителям о необходимости постоянного контроля за детьми во время отдыха у воды. Несовершеннолетних не следует оставлять без присмотра, а также допускать их нахождение в фонтанах и других местах, не предназначенных для купания.

Ранее Жителя Астаны привлекли к ответственности за купание в реке Есиль.

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