Жителям столицы напомнили о правилах безопасности во время отдыха у водоемов.

Правоохранители подчеркнули, что купаться разрешается только в специально оборудованных местах.

"Купание в фонтанах, каналах, а также в местах, где установлены запрещающие знаки, категорически запрещено. Особую опасность представляют городские фонтаны. Они не предназначены для купания и отдыха на воде. Нахождение в них может привести к травмам, поражению электрическим током и другим несчастным случаям", – добавили в ведомстве.

Отдельно в полиции напомнили родителям о необходимости постоянного контроля за детьми во время отдыха у воды. Несовершеннолетних не следует оставлять без присмотра, а также допускать их нахождение в фонтанах и других местах, не предназначенных для купания.

Ранее Жителя Астаны привлекли к ответственности за купание в реке Есиль.