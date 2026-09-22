В столице Туркменистана, Ашхабаде, покупатели сталкиваются с перебоями в продаже отдельных видов мяса и овощей. На фоне сокращения предложения растут цены на некоторые продукты.

Где исчезли куриные ножки

По данным «Хроники Туркменистана», одним из самых востребованных и доступных видов мяса в Ашхабаде остаются куриные ножки. Их цена составляла 16 манатов за килограмм, однако сейчас купить продукт практически невозможно.

На базаре Азатлык, ранее известном как Ташаузский базар, продавцы, по данным издания, держат на прилавке всего несколько килограммов куриных ножек. Покупателям при этом говорят, что продажа начнется «завтра».

Как отмечает издательство, такая ситуация продолжается уже около недели.

Из продажи также исчезло блочное мясо буйволятины.

Почему пропала буйволятина

Исчезновение буйволятины сопровождается слухами среди покупателей. Ранее распространялась информация о том, что вместо нее якобы начали продавать мясо ослов, после чего санитарные службы могли изъять такую продукцию из продажи.

При этом достоверного подтверждения этой информации в публикации нет. Факт остается на уровне распространявшихся слухов.

Что происходит с курятиной

Курятина, которая ранее продавалась по 35 манатов за килограмм, также стала редкостью.

Сообщается, что приобрести ее можно по пятницам и субботам в торговом центре Paýtagt. Однако теперь килограмм стоит уже 39 манатов.

Еще заметнее выросла стоимость свежей говядины с костями – до 200 манатов за килограмм.

Подорожал и картофель

Изменения затронули и овощной рынок. Зеленая продукция и картофель подорожали на фоне сокращения поставок из Ирана.

На этом фоне иранский картофель частично заменяется российским. Однако он появляется в продаже нерегулярно. Его цена составляет около 5 манатов за килограмм.

В результате покупатели в Ашхабаде сталкиваются одновременно с сокращением ассортимента отдельных продуктов и ростом цен на мясо и овощи. При этом ситуация с наличием товаров меняется в зависимости от места и времени продажи.

Ранее мы сообщали, что в Туркменистане второй день подряд наблюдается дефицит говядины на базарах и в частных магазинах. Мясо отсутствует в продаже в Туркменабаде, а также, по неподтверждённой информации, на рынках Марыйского велаята.

Кроме того, в Туркменабаде в начале недели килограмм говядины подорожал со 150 до 200 манатов. Позже цена снизилась до 165 манатов, однако затем мясо полностью исчезло из продажи.

Читайте также: