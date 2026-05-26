Курорт мечты или рискованный проект? В Алматы вновь обсуждают Кок-Жайлау

Проект строительства горного курорта Almaty Superski в урочище Кок-Жайлау уже много лет остается одной из самых обсуждаемых тем в Алматы. Противники проекта неоднократно заявляли о рисках для экологии, угрозе археологическим памятникам, нагрузке на горную экосистему и возможной непрозрачности финансирования.

Именно эти вопросы вновь стали центральными на общественных слушаниях по развитию Алматинского горного кластера, где представители проекта, ученые, спортсмены, гиды и общественники обсуждали, как именно будет реализовываться будущий курорт.

Что будет с природой и животными

Одной из главных тем обсуждения стала экологическая безопасность проекта. Представители Kazakh Tourism Development LTD сообщили, что при разработке проекта ведется сотрудничество с казахстанскими учеными - зоологами, ботаниками и экологами.

Во время слушаний также поднимался вопрос о том, повлияет ли строительство курорта на экологическую ситуацию в Алматы. В ответ представители проекта отметили, что основной поток воздуха в городе формируется с северного направления, а вклад Кок-Жайлау в так называемые "легкие города" оценивается примерно в 10–15%. При этом основным источником загрязнения воздуха в Алматы, по словам участников обсуждения, остается автомобильный транспорт.

Главный исполнительный директор компании Ержан Еркинбаев рассказал, что совместно с Институтом зоологии планируется постоянный мониторинг состояния окружающей среды.

"Возможно и создание лаборатории на месте, которая будет следить за состоянием окружающей среды", - сообщил он.

По словам представителей проекта, пути миграции животных также планируют сохранить. Для этого Институт зоологии будет проводить отдельный мониторинг фауны непосредственно на территории будущего курорта.

Кроме того, обсуждался вопрос инфраструктуры для туристов. Представитель Ассоциации горных гидов Ильяс отметил, что Кок-Жайлау уже сегодня испытывает большую нагрузку из-за потока туристов, а потому базовое благоустройство необходимо начинать уже сейчас.

"Мы возим иностранных туристов и теперь на локации Кок-Жайлау нужно наводить порядок с инфраструктурой, не дожидаясь 2028 года. А именно - установить евробиотуалеты", - заявил он.

Также сообщалось, что дорога вдоль реки Казачка в ближайшее время может быть частично ограничена для благоустройства пешеходных маршрутов.

Археология и общественный контроль

Во время слушаний поднималась и тема исторического наследия. Исполнительный директор проекта "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова заявила, что археологическую экспертизу необходимо проводить еще до начала активной реализации проекта.

В ответ Ержан Еркинбаев сообщил, что на территории Кок-Жайлау выявлены 123 археологических объекта.

"46 объектов будут сохраняться, а по другим будет вестись работа по музеефикации", - отметил он.

По его словам, это не только позволит сохранить историческое наследие, но и создаст дополнительные точки притяжения для туристов.

Представитель общественности Александр Поздняков предложил создать отдельные группы общественного контроля для мониторинга реализации проекта.

Туризм, экономика и рабочие места

Часть участников слушаний поддержала развитие горного кластера, назвав его возможностью для экономики города и туризма.

Генеральный секретарь Евразийского альянса горных курортов Андрей Кукушкин заявил, что Алматы давно пора использовать потенциал горной инфраструктуры.

"Пришло время, чтобы Алматинский горный кластер начал работать на экономику", - отметил он.

По словам Кукушкина, проект способен создать новые рабочие места и дать молодежи возможность работать в современной туристической индустрии.

"Этот проект поможет молодежи работать в высокотехнологичной сфере, а не на базарах и прочей неквалифицированной работе", - сказал он.

Первый сноубордист Казахстана Сергей Спицын назвал Кок-Жайлау "самым недооцененным курортом в мире" и выступил в поддержку проекта при условии соблюдения законодательства.

"Мы хотим построить горную тропу, как в Швейцарии, протяженностью 10 километров, и подарить ее городу", - заявил он.

Поддержку проекту также выразили режиссер Ермек Турсунов, медиаменеджер Арманжан Байтасов и заслуженный строитель Улан Сауранбаев. По их мнению, Алматы заметно отстает от соседних стран в развитии горного туризма.

Известный альпинист Ерванд Ильинский добавил, что новый курорт позволит снизить нагрузку на Шымбулак и усилит конкуренцию.

"Появление нового курорта даст алматинцам и туристам больше возможностей для отдыха и спорта, а конкуренция поможет снизить цены", - считает он.

От имени альпинистского сообщества выступил Максут Жумаев.

"Мы должны создать на Кок-Жайлау такой проект, которым будут гордиться потомки", - заявил альпинист.

Вопросы финансирования и безопасности

Отдельно на слушаниях обсуждалась прозрачность финансирования проекта. Общественный деятель и гид-переводчик Карлыгаш Макатова подняла вопрос использования государственных средств и развития туризма не только в Алматы, но и в других регионах страны.

Представители проекта сообщили, что сейчас реализация ведется за счет холдинга "Байтерек", а инвестиции предполагаются возвратными.

Во время обсуждений отдельно затронули вопросы безопасности строительства в горной местности - одну из самых чувствительных тем для проекта Кок-Жайлау. Представитель КазНИИСА сообщил, что специалисты уже проводят комплексный анализ инженерных и природных рисков, связанных с будущим строительством.

По его словам, особое внимание уделяется устойчивости склонов, защите почвы от эрозии, укреплению потенциально опасных участков и предотвращению оползневых процессов. Кроме того, проектировщики анализируют особенности горного рельефа, уровень сейсмической активности, воздействие осадков и возможные риски лавинообразования.

В ходе слушаний было отмечено, что при проектировании учитываются как современные строительные стандарты, так и международный опыт возведения инфраструктуры в горных районах. Для этого планируется применять специальные инженерные решения, позволяющие минимизировать вмешательство в природный ландшафт и снизить нагрузку на экосистему.

Слушания прошли на фоне споров

Общественные слушания сопровождались эмоциональными дискуссиями. Несколько человек, представившихся активистами, пытались сорвать мероприятие - выкрикивали реплики с мест и мешали выступающим.

В итоге одного из нарушителей порядка сотрудники полиции вывели из зала.

При этом часть молодежи и участников слушаний открыто поддержала проект. Во время выступления общественного деятеля Мухтара Тайжана, который призвал "развенчать мифы" вокруг Кок-Жайлау, в зале звучали скандирования: "Мы поддерживаем проект".