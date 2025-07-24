Курс доллара продолжает расти на казахстанской бирже
Доллар прибавил еще 3 тенге.
Сегодня, 16:05
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Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
103Фото: BAQ.KZ
На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 24 июля курс доллара продолжил рост, передает BAQ.KZ.
По данным на 15:30, средневзвешенный курс составил 541,93 тенге, увеличившись на 3,29 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
В то же время российский рубль немного снизился:
- 6,85 тенге за рубль (-0,0093).
Китайский юань, наоборот, подорожал:
- 75,56 тенге (+0,67) по итогам утренних торгов.
В обменных пунктах на момент публикации:
- Доллар: покупка/продажа — 540,9–543,9 тенге
- Евро: 634,5–639,5 тенге
- Рубль: 6,73–6,85 тенге
Сегодня утром до 542 тенге выросла стоимость доллара в обменниках Казахстана.
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