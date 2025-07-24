На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 24 июля курс доллара продолжил рост, передает BAQ.KZ.

По данным на 15:30, средневзвешенный курс составил 541,93 тенге, увеличившись на 3,29 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

В то же время российский рубль немного снизился:

6,85 тенге за рубль (-0,0093).

Китайский юань, наоборот, подорожал:

75,56 тенге (+0,67) по итогам утренних торгов.

В обменных пунктах на момент публикации:

Доллар: покупка/продажа — 540,9–543,9 тенге

Евро: 634,5–639,5 тенге

Рубль: 6,73–6,85 тенге

Сегодня утром до 542 тенге выросла стоимость доллара в обменниках Казахстана.