  • Курс доллара в Казахстане развернулся вверх — данные биржи

Курс доллара в Казахстане развернулся вверх — данные биржи

Сегодня 2026, 18:11
Фото: freepik.com

По итогам торгов на Казахстанская фондовая биржа 23 февраля курс доллара составил 497,33 тенге. По сравнению с пятницей американская валюта выросла на 1,29 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют сложились следующим образом:

  • доллар — покупка 495–497 тенге, продажа 498–500 тенге;

  • евро — покупка 583–585 тенге, продажа 590–591 тенге;

  • рубль — покупка 6,31–6,35 тенге, продажа 6,43–6,5 тенге.

Ранее сообщалось, что в рамках политики Дональда Трампа в США позиции доллара на мировом рынке начали ослабевать. Эксперты связывают это с усилением торговых войн, ростом государственного долга и постепенным отказом инвесторов от американских финансовых инструментов. Об этом подробнее читайте в нашем материале.

