По итогам торгов на Казахстанская фондовая биржа 23 февраля курс доллара составил 497,33 тенге. По сравнению с пятницей американская валюта выросла на 1,29 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют сложились следующим образом:

доллар — покупка 495–497 тенге, продажа 498–500 тенге;

евро — покупка 583–585 тенге, продажа 590–591 тенге;

рубль — покупка 6,31–6,35 тенге, продажа 6,43–6,5 тенге.

Ранее сообщалось, что в рамках политики Дональда Трампа в США позиции доллара на мировом рынке начали ослабевать. Эксперты связывают это с усилением торговых войн, ростом государственного долга и постепенным отказом инвесторов от американских финансовых инструментов.