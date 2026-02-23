Курс доллара в Казахстане развернулся вверх — данные биржи
Сегодня 2026, 18:11
По итогам торгов на Казахстанская фондовая биржа 23 февраля курс доллара составил 497,33 тенге. По сравнению с пятницей американская валюта выросла на 1,29 тенге, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют сложились следующим образом:
-
доллар — покупка 495–497 тенге, продажа 498–500 тенге;
-
евро — покупка 583–585 тенге, продажа 590–591 тенге;
-
рубль — покупка 6,31–6,35 тенге, продажа 6,43–6,5 тенге.
Ранее сообщалось, что в рамках политики Дональда Трампа в США позиции доллара на мировом рынке начали ослабевать. Эксперты связывают это с усилением торговых войн, ростом государственного долга и постепенным отказом инвесторов от американских финансовых инструментов. Об этом подробнее читайте в нашем материале.
